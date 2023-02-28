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Заработал на детях: в Одесской области будут судить подрядчика, который ремонтировал спортивную площадку

28 февраля 2023 12:10
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одесской области будут судить подрядчика, ремонтировавшего спортивную площадку
Подрядчика ждет суд
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В июне 2020 года руководитель предприятия-подрядчика присвоил бюджетные средства во время капитального ремонта детской площадки. В результате таких противоправных действий областному бюджету нанесен почти 100 тысяч гривен ущерба.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

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Ремонт детской площадки

Капитальный ремонт детской площадки должен был состояться в учебно-воспитательном комплексе "Общеобразовательная школа І-ІІ ступеней — дошкольное учреждение" в одном из сел Болградщины.

По договору ремонтные работы стоят около миллиона. За эти деньги должны были устроить покрытие из песчано-гравийных смесей для игры в баскетбол и волейбол, установить игровой тренажерный комплекс и скамейки для отдыха.

детская площадка

Подрядчик внес в акты приемки выполненных строительных работ ложные сведения. В результате безосновательно перечислили почти 100 тысяч гривен бюджетных средств.

детская площадка

"Согласно заключению экспертизы, часть работ по устройству гравийного покрытия и установке одного гимнастического комплекса вообще не выполнялись", — говорится в сообщении.

Какое наказание ждет подрядчика

Прокуроры Болградской окружной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении директора подрядной компании по факту служебного подлога и завладения бюджетными средствами (ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 191 УК Украины).

Санкции первой статьи наказываются штрафом от двух тысяч до четырех тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до трех лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Между тем за присвоение денег предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Напомним, в Одесской области разоблачили очередную масштабную схему хищения государственных средств. Руководство и должностные лица Одесской Областной военной администрации подозревают в растрате более 7 млн грн. По всей вероятности, они зарабатывали на закупках продуктов для ВСУ.

Также мы писали, что директор одного из частных предприятий Одессы завладел бюджетными средствами во время ремонта детской площадки. Николаевские следователи сообщили ему о подозрении.

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