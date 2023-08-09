Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Унікальна операція: одеські лікарі відновили обличчя 11-річної дитини arrow

Унікальна операція: одеські лікарі відновили обличчя 11-річної дитини

9 серпня 2023 14:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Унікальна операція: одеські лікарі відновили обличчя 11-річної дитини
Одеські лікарі провели складну операцію. Фото: Одеська обласна дитяча клінічна лікарня
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

14 липня в одному з округів Одеської області сталася страшна подія. 11-річна дівчинка потрапила під металеву гойдалку, в результаті чого отримала серйозні травми обличчя та мозку. Операція, яку провели медики, увійшла в історію лікарні. 

Історією порятунку дитини поділилась на сторінці в facebook Одеська обласна дитяча клінічна лікарня.

Читайте також:

Порятунок дитини на Одещині

Лікарі відділення реанімації протягом двох тижнів боролися за життя та здоров'я маленької пацієнтки. Відновлення не лише фізичного, але й психологічного стану дитини було головним завданням для медичного колективу.

3 серпня ввійшов до історії лікарні як день подвигу та співпраці. Офтальмологи та щелепно-лицеві хірурги за 10 годин напруженої праці відновили кісткову структуру обличчя дитини.

Операція в Одесі. Фото: Одеська обласна дитяча клінічна лікарня
Операція в Одесі. Фото: Одеська обласна дитяча клінічна лікарня

"Години напруженої праці, велика концентрація та професійна майстерність — все це допомогло зібрати та стабілізувати уламки кісток обличчя дитини. Результатом стали відновлені стінки орбіт та форма верхньої щелепи. Через п'ять днів після операції, дівчинка повертається до світу з двома очима, наповнена життєвою силою та готова до подолання наступних етапів відновлення", — йдеться в повідомленні. 

Нагадаємо, в Одеській дитячій обласній клінічній лікарні кардіохірурги провели операцію на серці дитини. 7-річний хлопчик отримав кульове поранення.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

Новина з фото

00:50Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

Новина з фото

01:30У Каневі вибухи: РФ обстрілює область

20:40 Хитра задача з ПДР для початківців: хто кого має пропускати на перехресті

None

Законно чи ні: юрист пояснив, чи зможуть чоловіків не випускати з країни після війни

06:47 В Україні підвищать зарплати: стало відомо на скільки

Новина з відео

13:25 Коля Сєрга відверто висловився про Віталія Козловського в ЗСУ

Новина з фото

17:55 У Польщі показали танки Leopard з України, які приїхали на ремонт

09:05 У банках стрімко дорожчає долар: курс 29 липня

18:40Відсьогодні в Україні діють нові правила мобілізації: юрист пояснив процедуру

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз