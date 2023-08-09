Унікальна операція: одеські лікарі відновили обличчя 11-річної дитини

Одеські лікарі провели складну операцію. Фото: Одеська обласна дитяча клінічна лікарня

14 липня в одному з округів Одеської області сталася страшна подія. 11-річна дівчинка потрапила під металеву гойдалку, в результаті чого отримала серйозні травми обличчя та мозку. Операція, яку провели медики, увійшла в історію лікарні.

Історією порятунку дитини поділилась на сторінці в facebook Одеська обласна дитяча клінічна лікарня.

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Лікарі відділення реанімації протягом двох тижнів боролися за життя та здоров'я маленької пацієнтки. Відновлення не лише фізичного, але й психологічного стану дитини було головним завданням для медичного колективу.

3 серпня ввійшов до історії лікарні як день подвигу та співпраці. Офтальмологи та щелепно-лицеві хірурги за 10 годин напруженої праці відновили кісткову структуру обличчя дитини.

Операція в Одесі. Фото: Одеська обласна дитяча клінічна лікарня

"Години напруженої праці, велика концентрація та професійна майстерність — все це допомогло зібрати та стабілізувати уламки кісток обличчя дитини. Результатом стали відновлені стінки орбіт та форма верхньої щелепи. Через п'ять днів після операції, дівчинка повертається до світу з двома очима, наповнена життєвою силою та готова до подолання наступних етапів відновлення", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Одеській дитячій обласній клінічній лікарні кардіохірурги провели операцію на серці дитини. 7-річний хлопчик отримав кульове поранення.