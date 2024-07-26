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Предупредили растрату 500 миллионов гривен — результаты проверок закупок в Одесской области

26 июля 2024 09:57
Верзилова Єлизавета - редактор
Проверки закупок в Одесской области — в ОВА сообщили результаты
Договор между бизнесменами. Иллюстративное фото: Freepik
Верзилова Єлизавета - редактор

Во время войны в Одессе не прекращается ремонт дорог, фасадов зданий и работы в учебных заведениях, однако не все из объявленных закупок отвечают реальным потребностям региона. Так, по данным ОВА, в Одесской области предотвратили растрату более полумиллиарда гривен благодаря проверке объявленных тендеров и отмене неуместных.

Об этом сообщил на своем Телеграм-канале глава Одесской ОВА Олег Кипер.

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Сколько вернули в бюджет

Согласно данным, почти 550 млн грн удалось вернуть в бюджет Одесского региона. Такую сумму заблокировала рабочая группа "Прозрачность и подотчетность" в целях рациональных затрат этих средств.

"Цифра дня: 547 500 000+ гривен сэкономленных средств на тендерах. Именно такую сумму общины Одесчины могли потерять из-за переплат на объявленных закупках. И именно такую сумму заблокировала рабочая группа "Прозрачность и подотчетность" при Одесской ОВА, чтобы вернуть средства обратно в бюджеты для более рациональных издержек" , — говорится в сообщении.

"Прозрачность и подотчетность" в Одесской области
Результаты работы программы. Фото: Олег Кипер

Какие тедеры были отменены

Среди отмененных накануне тендеров большую часть занимают закупки продуктов, мебель, автомобили, разработки документации и несрочные ремонтные работы на объектах. В Одесском районе было сохранено 356 509 144 гривен благодаря упразднению неуместных тендеров. Самые дорогие отмененные закупки — капремонт Надлиманской школы, Одесской средней школы и Дачненского ДОУ, ремонт дорог и фасадов.

Отдельно даны по районам Одесщины по тендерам. Фото: Олег Кипер
Отменены тендеры в районах Одесской области. Фото: Олег Кипер

В Березовском районе самыми неуместными тендерами оказались соглашения на реконструкцию заведения дошкольного образования, ремонт дорог и приобретение дизельных генераторов.

Сколько сэкономили районах Одесской области
Отдельно данные по районам. Фото: Олег Кипер

В Белгород-Днестровском, Подольском, Разделянском и Измаилском районах наибольший ущерб могли нанести тендеры на закупку транспортных средств и ремонт дорожного покрытия. На этих нуждах сэкономили от 5 до 10 млн в каждом районе.

Больше о тендерах в Одесской области

Напомним, что в Одесском облсовете объявили тендер на замену старых поврежденных окон в здании на Канатной, 83, известной в Одессе как "Стекляшка". На работы планируют выделить около 10 млн грн.

Также ранее мы сообщали, что Управление СБУ в Одесской области планирует кардинально обновить автопарк служебных машин — там за два месяца объявили уже четвертую соответствующую закупку. В этот раз на два автомобиля планируют потратить более 2 млн грн.

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