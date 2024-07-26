Перевірки закупівель на Одещині — в ОВА повідомили результати

Договір між підприємцями. Ілюстративне фото: Freepik

Під час війни в Одесі не припиняється ремонт доріг, фасадів будівель та роботи у закладах освіти, однак не всі з оголошених закупівель відповідають реальним потребам регіону. Так, за даними ОВА, в Одеській області упередили розтрату більше пів мільярду гривень завдяки перевірці оголошених тендерів та відміні недоречних.

Про це повідомив на своєму Телеграм-каналі голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

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Скільки повернули в бюджет

Згідно даних, майже 550 млн грн вдалося повернути до бюджету Одеського регіону. Таку суму заблокувала робоча група "Прозорість і підзвітність" з метою раціональних витрат цих коштів.

"Цифра дня: 547 500 000+ гривень зекономлених коштів на тендерах. Саме таку суму громади Одещини могли втратити через переплату на оголошених закупівлях. І саме таку суму заблокувала робоча група "Прозорість і підзвітність" при Одеській ОВА, щоб повернути кошти назад в бюджети для більш раціональних витрат", — зазначено у повідомленні.

Результати роботи програми. Фото: Олег Кіпер

Які тедери були скасовані

Серед скасованих напередодні тендерів велику частку займають закупівлі продуктів, меблі, автівки, розробки документації та нетермінові ремонтні роботи на об'єктах. В Одеському районі було збережено 356 509 144 гривень завдяки скасуванню недоречних тендерів. Найдорожчі відмінені закупівлі — капремонт Надлиманської школи, Одеської середньої школи та Дачненського ДНЗ, ремонт доріг та фасадів.

Скасовані тендери в районах Одеської області. Фото: Олег Кіпер

В Березівському районі найдорожчими недоречними тендерами виявились угоди на реконструкцію закладу дошкільної освіти, ремонт доріг та придбання дизельних генераторів.

Окремо дані по районах. Фото: Олег Кіпер

В Білгород-Дністровському, Подільському, Розділянському та Ізмаїлському районах найбільших збитків могли завдати тендери на закупівлю транспортних засобів та ремонт дорожного покриття. На цих потребах зекономили від 5 до 10 млн в кожному районі.

Більше про тендери на Одещині

Нагадаємо, що в Одеській облраді оголосили тендер на заміну старих пошкоджених вікон у будівлі на Канатній, 83, відомої в Одесі як "Стєкляшка". На роботи планують виділити майже 10 млн грн.

Також раніше ми повідомляли, що Управління СБУ в Одеській області планує кардинально оновити автопарк службових машин — там за два місяці оголосили вже четверту відповідну закупівлю. Цього разу на дві автівки планують витратити понад 2 млн грн.