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Все для защитников — Одесчина в лидерах по поддержке ветеранов

13 августа 2024 19:29
Верзилова Єлизавета - редактор
Помощь ветеранам в Одесской области: наш регион в лидерах
Украинские ветераны на соревнованиях. Фото: Новини.LIVE
Верзилова Єлизавета - редактор

Одесчина среди лидеров по сравнению с украинскими регионами по уровню поддержки ветеранов войны. У нас функционируют центры помощи, которые финансируются из областного бюджета и обеспечивают потребности ветеранов.

Об этом во время брифинга в Одессе заявила вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

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По словам министра, наша область стала примером для других регионов в оказании помощи ветеранам, в частности, благодаря работе организаций, работающих как многофункциональный центр поддержки защитников Украины.

"Одесчина среди лидеров в ветеранской политике. Здесь есть и свое управление ветеранской политики, четкая вертикаль и понимание, каковы потребности наших ветеранов и, самое главное — средства. Я очень надеюсь, что в Украине будут брать пример из Одесской области", — подчеркнула Ирина Верещук.

Одесщина является примером в вопросах ветеранской политики
Ирина Верещук об успехах Одесской области в ветеранской политике. Фото:  Новини.LIVE

Министр отметила, что в Украине должно функционировать больше таких учреждений, как Veterans HUB ODESA, предоставляющий широкий спектр услуг, включая психологическую поддержку, юридические консультации, помощь в трудоустройстве, а также организацию тренингов и семинаров для ветеранов. Она также отметила важность продолжения и расширения программ помощи, которые будут способствовать реабилитации и интеграции ветеранов в общество.

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