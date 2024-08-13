Допомога ветеранам на Одещині: наш регіон у лідерах

Українські ветерани на змаганнях. Фото: Новини.LIVE

Одещина — серед лідерів у порівнянні з українськими регіонами за рівнем підтримки ветеранів війни. У нас функціонують центри надання допомоги, які фінансуються з обласного бюджету та забезпечують потреби ветеранів.

Про це під час брифінгу в Одесі заявила віцепрем'єр-міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

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За словами міністерки, наша область стала прикладом для інших регіонів у наданні допомоги ветеранам, зокрема завдяки роботі організацій, які працюють як багатофункціональний центр підтримки захисників України.

"Одещина серед лідерів у ветеранській політиці. Тут є і своє управління ветеранської політики, чітка вертикаль і розуміння, якими є потреби наших ветеранів і, найголовніше — кошти. Я дуже сподіваюсь, що в Україні будуть брати приклад з Одеської області", — наголосила Ірина Верещук.

Ірина Верещук про успіхи Одещини у ветеранській політиці. Фото: Новини.LIVE

Міністерка зазначила, що в Україні мають функціонувати більше таких установ, як Veterans HUB ODESA, який надає широкий спектр послуг, включаючи психологічну підтримку, юридичні консультації, допомогу в працевлаштуванні, а також організацію тренінгів і семінарів для ветеранів. Вона також наголосила на важливості продовження і розширення програм допомоги, які сприятимуть реабілітації та інтеграції ветеранів у суспільство.