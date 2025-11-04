ГУР провело успешную операцию возле Каховского водохранилища

Поднятый украинский флаг на юге. Фото: скриншот из видео

Силы обороны продолжают выполнять боевые задачи на юге страны. Подразделения Главного управления разведки Украины осуществили разведывательную операцию в прифронтовых районах, уничтожая врага и закрепляясь на новых позициях.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Украины.

Операция на юге

Бойцы подразделения "Братство", входящего в состав "Спецподразделения Тимура" ГУР Министерства обороны Украины, провели успешную разведывательно-диверсионную операцию на территории бывшего Каховского водохранилища. В районе участка "Большие Кучугуры", расположенного примерно в семи километрах от береговой линии, украинские спецназовцы обнаружили и ликвидировали двух российских оккупантов.

После этого над освобожденной территорией бойцы подняли государственный флаг Украины, взяв контроль над участком островов. ГУР отмечает, что операции в этом направлении продолжаются, а украинские силы продолжают очищать прифронтовые территории от противника.

"Вооруженная борьба продолжается! Слава Украине", — говорится в заметке.

