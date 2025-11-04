Видео
Видео

Успешная операция ГУР на юге — бойцы взяли под контроль остров

Ua ru
Дата публикации 4 ноября 2025 14:30
обновлено: 14:42
ГУР провело успешную операцию возле Каховского водохранилища
Поднятый украинский флаг на юге. Фото: скриншот из видео

Силы обороны продолжают выполнять боевые задачи на юге страны. Подразделения Главного управления разведки Украины осуществили разведывательную операцию в прифронтовых районах, уничтожая врага и закрепляясь на новых позициях.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Украины.

Читайте также:

Операция на юге

Бойцы подразделения "Братство", входящего в состав "Спецподразделения Тимура" ГУР Министерства обороны Украины, провели успешную разведывательно-диверсионную операцию на территории бывшего Каховского водохранилища. В районе участка "Большие Кучугуры", расположенного примерно в семи километрах от береговой линии, украинские спецназовцы обнаружили и ликвидировали двух российских оккупантов.

После этого над освобожденной территорией бойцы подняли государственный флаг Украины, взяв контроль над участком островов. ГУР отмечает, что операции в этом направлении продолжаются, а украинские силы продолжают очищать прифронтовые территории от противника.

"Вооруженная борьба продолжается! Слава Украине", — говорится в заметке.

Напомним, мы сообщали, что в ГУР показали видео боевой работы в Покровске. Также мы писали, что в Крыму спецназовцы уничтожили российскую ПВО.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
