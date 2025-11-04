ГУР провело успішну операцію біля Каховського водосховища

Піднятий український прапор на півдні. Фото: скриншот з відео

Сили оборони продовжують виконувати бойові завдання на півдні країни. Підрозділи Головного управління розвідки України здійснили розвідувальну операцію в прифронтових районах, знищуючи ворога й закріплюючись на нових позиціях.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки України.

Операція на півдні

Бійці підрозділу "Братство", що входить до складу "Спецпідрозділу Тимура" ГУР Міністерства оборони України, провели успішну розвідувально-диверсійну операцію на території колишнього Каховського водосховища. У районі ділянки "Великі Кучугури", розташованої приблизно за сім кілометрів від берегової лінії, українські спецпризначенці виявили та ліквідували двох російських окупантів.

Після цього над звільненою територією бійці підняли державний прапор України, узявши контроль над ділянкою островів. ГУР наголошує, що операції в цьому напрямку тривають, а українські сили продовжують очищати прифронтові території від противника.

"Збройна боротьба триває! Слава Україні", — йдеться у дописі.

