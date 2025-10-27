ДТП на дамбе Хаджибейского лимана - движение затруднено

Знак о ДТП на месте аварии. Фото иллюстративное: ГСЧС Украины

На объездной дороге на дамбе Хаджибейского лимана произошла серьезная авария с пострадавшими. Движение транспорта на этом участке затруднено и осуществляется в реверсивном режиме. На месте работают патрульные экипажи, которые регулируют движение и выясняют обстоятельства ДТП.

Об этом сообщили в патрульной полиции Одесской области.

Детали аварии

Дорожно-транспортное происшествие произошло на дамбе Хаджибейского лимана, вблизи объездной дороги. По информации телеграм-каналов, в результате столкновения один из автомобилей разорвало на части. Также в ДТП пострадал микроавтобус.

Полиция сейчас уточняет количество пострадавших и причины аварии. На месте работают экстренные службы, которые ликвидируют последствия столкновения и следят за безопасностью движения. Водителей призывают быть внимательными, соблюдать требования регулировщиков и заранее выбирать альтернативный маршрут, ведь движение на этом участке ограничено.

