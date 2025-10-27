Відео
Україна
Увага водії — проїзд одеською об'їзною дорогою ускладнений

Увага водії — проїзд одеською об'їзною дорогою ускладнений

Ua ru
Дата публікації: 27 жовтня 2025 09:14
Оновлено: 09:30
ДТП на дамбі Хаджибейського лиману — рух ускладнений
Знак про ДТП на місці аварії. Фото ілюстративне: ДСНС України

На об’їзній дорозі на дамбі Хаджибейського лиману сталася серйозна аварія з потерпілими. Рух транспорту на цій ділянці ускладнений і здійснюється в реверсивному режимі. На місці працюють патрульні екіпажі, які регулюють рух і з’ясовують обставини ДТП.

Про це повідомили в патрульній поліції Одещини.

Читайте також:

Деталі аварії

Дорожньо-транспортна пригода сталася на дамбі Хаджибейського лиману, поблизу об’їзної дороги. За інформацією телеграм-каналів, унаслідок зіткнення один із автомобілів розірвало на частини. Також у ДТП постраждав мікроавтобус.

Поліція наразі уточнює кількість постраждалих і причини аварії. На місці працюють екстрені служби, які ліквідовують наслідки зіткнення та слідкують за безпекою руху. Водіїв закликають бути уважними, дотримуватися вимог регулювальників і заздалегідь обирати альтернативний маршрут, адже рух на цій ділянці обмежений.

Нагадаємо, ми писали, що на Одещині ухилянти, тікаючи за кордон, потрапили у ДТП. Також ми писали, що поблизу столиці сталася аварія за участі 15-річного водія.

ДТП Одеса аварія дороги Одеська область Новини Одеси
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
