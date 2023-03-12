В ботанический сад Одессы пришла настоящая весна

Шафраны уже цветут

В одесском ботаническом саду начинается настоящая весна. Там уже распустились подснежники, крокусы и т.д.

Подходящие фото цветов в Фейсбуке на странице Одесского национального университета им.Мечникова разместила Ася Голокоз.

Яркие цветы, хорошо зацветшие в ботаническом саду, сообщают о приближении весны. В ботаническом саду Одессы началось весеннее цветение.

Фотографии, как отмечается, были сделаны 12 марта. Снимали цветы после небольшого ночного дождя.

Как сообщают в ботаническом саду, весна традиционно приходит к ним в начале марта, когда распускают первые подснежники, а на деревьях появляются почки.

История ботанического сада

Ботанический сад Одесского национального университета имени Мечникова считается одним из старейших парков города. Основан его в 1867 году. Под будущий ботанический сад администрация тогдашнего Императорского Новороссийского университета передала двор и баню учебного заведения. Любопытно, что первое дерево в саду усадил граф Ланжерон.

На протяжении всей истории ботанического сада здесь работали великие ученые. На базе сада было сделано множество научных открытий.

Наибольшие потери Одесский ботанический сад понес во времена Второй мировой войны. Многие ценные экземпляры были уничтожены. Но благодаря усилиям ботаников Пашуты и Пацовского удалось сберечь некоторые растения.

Интересные факты о ботаническом саду

В Одесском ботаническом саду собраны уникальные растения. На территории в 16 гектаров произрастает более 3000 видов деревьев. Ежегодно коллекция ботсада пополняется новыми растениями из разных уголков планеты.