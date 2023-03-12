Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Одесса arrow В ботанический сад Одессы пришла настоящая весна arrow

В ботанический сад Одессы пришла настоящая весна

12 марта 2023 17:44
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист
В ботанический сад Одессы пришла настоящая весна
Шафраны уже цветут
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист

В одесском ботаническом саду начинается настоящая весна. Там уже распустились подснежники, крокусы и т.д.

Подходящие фото цветов в Фейсбуке на странице Одесского национального университета им.Мечникова разместила Ася Голокоз.

Читайте также:

Яркие цветы, хорошо зацветшие в ботаническом саду, сообщают о приближении весны. В ботаническом саду Одессы началось весеннее цветение.

Фотографии, как отмечается, были сделаны 12 марта. Снимали цветы после небольшого ночного дождя.

Как сообщают в ботаническом саду, весна традиционно приходит к ним в начале марта, когда распускают первые подснежники, а на деревьях появляются почки.

История ботанического сада

Ботанический сад Одесского национального университета имени Мечникова считается одним из старейших парков города. Основан его в 1867 году. Под будущий ботанический сад администрация тогдашнего Императорского Новороссийского университета передала двор и баню учебного заведения. Любопытно, что первое дерево в саду усадил граф Ланжерон.

На протяжении всей истории ботанического сада здесь работали великие ученые. На базе сада было сделано множество научных открытий.

Наибольшие потери Одесский ботанический сад понес во времена Второй мировой войны. Многие ценные экземпляры были уничтожены. Но благодаря усилиям ботаников Пашуты и Пацовского удалось сберечь некоторые растения.

Интересные факты о ботаническом саду

В Одесском ботаническом саду собраны уникальные растения. На территории в 16 гектаров произрастает более 3000 видов деревьев. Ежегодно коллекция ботсада пополняется новыми растениями из разных уголков планеты.

Banner

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

18:03 Большинство британцев считают хорошим делом прием украинских беженцев

18:00Как путин наследует Сталина: 70 лет со смерти усатого тирана

Новина з фото

17:56 В Кишиневе задержали более 50 человек, которые планировали принять участие в митинге партии "Шор"

17:38 Украинские полярники призвали мировых ученых прекратить сотрудничество с россией

17:37 Российские силовики провели обыск в доме делегата Курултая: какая причина

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:19 Вскоре Польша обнародует документы о российском влиянии на евродепутатов, — Моравецкий

17:08 Apple удалила из App Store замаскированное приложение российского банка ВТБ

17:00 Вниманию водителей: альтернативный маршрут объезда пробок на трассе Одесса-Рени

16:57 Зеленский обсудил с президентом Чехии движение Украины в Евросоюз

16:47 Кадырова отравили российские спецслужбы, теперь он лечится в Германии, — Жданов

Новина з відео

15:39 Военное руководство отреагировало на избиение срочника в Житомирской области

Новина з відео

14:53 Вторая армия мира не справляется: на Луганщине войска рф вынуждены использовать устаревшую технику

Новина з відео

13:42 В россии прорвало дамбу с жидкими отходами: село затопило экскрементами

Новина з відео

12:11 "Слава Украине": грузин Мераб Двалишвили разгромил поклонника путина Петра Яна на турнире UFC

Новина з відео

11:26 Белорусские пограничники жалуются, что украинцы их запугивают: на что обиделись

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

08:53 Астронавты миссии Crew-5 успешно вернулись на Землю после пяти месяцев в космосе

Новина з відео

07:30 Российские войска обстреляли Угледар запрещенными снарядами: первые подробности

Новина з відео

21:35Все о песнях, претендующих на "Оскар-2023"

Новина з відео

21:00 Уверенная победа Зари, успех Ингульца, ничьи для Александрии и Черноморца

Новина з відео

19:58Зеленский рассказал о санкциях против физических и юридических лиц, которые связаны с рф

18:00Как путин наследует Сталина: 70 лет со смерти усатого тирана

07:33Почему Китаю выгодно помогать россии в войне против Украины

Новина з відео

21:35Все о песнях, претендующих на "Оскар-2023"

Новина з фото

20:45Медитация, душ и даже просмотр мюзиклов: как знаменитости борются с бессонницей

07:39 "Я снимаю их так, чтобы не говорили, что это недостаток": львовский фотограф о раненых военных

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

06:00История уэльского журналиста, 90 лет назад разоблачившего Голодомор в Украине

Новина з фото

22:40Грузия: пророссийские власти vs прозападные граждане

Новина з відео

19:39Звезды отстаивают возможность выезда за границу: заявления украинских селебритис

Эксклюзив

19:26Залужный и Буданов на коленях провели в последний путь погибшего героя Украины Да Винчи

Эксклюзив

17:32"Рука помощи": как государство превращает малообеспеченных безработных в бизнесменов

Актуальное по теме

None 12 Март 18:03

Большинство британцев считают хорошим делом прием украинских беженцев

None 10 Март 15:27

Как путин наследует Сталина: 70 лет со смерти усатого тирана

None 12 Март 17:41

В Кишиневе задержали более 50 человек, которые планировали принять участие в митинге партии "Шор"

None 12 Март 18:01

Украинские полярники призвали мировых ученых прекратить сотрудничество с россией

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB