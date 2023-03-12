В ботанический сад Одессы пришла настоящая весна
В одесском ботаническом саду начинается настоящая весна. Там уже распустились подснежники, крокусы и т.д.
Подходящие фото цветов в Фейсбуке на странице Одесского национального университета им.Мечникова разместила Ася Голокоз.
-
Как путин наследует Сталина: 70 лет со смерти усатого тирана
-
В Кишиневе задержали более 50 человек, которые планировали принять участие в митинге партии "Шор"
-
Украинские полярники призвали мировых ученых прекратить сотрудничество с россией
-
Российские силовики провели обыск в доме делегата Курултая: какая причина
-
Вскоре Польша обнародует документы о российском влиянии на евродепутатов, — Моравецкий
-
Apple удалила из App Store замаскированное приложение российского банка ВТБ
-
Вниманию водителей: альтернативный маршрут объезда пробок на трассе Одесса-Рени
-
Зеленский обсудил с президентом Чехии движение Украины в Евросоюз
-
Кадырова отравили российские спецслужбы, теперь он лечится в Германии, — Жданов
-
В парке "Кинбурнская коса", что в Николаевской области, появилась священная птица Древнего Египта
Яркие цветы, хорошо зацветшие в ботаническом саду, сообщают о приближении весны. В ботаническом саду Одессы началось весеннее цветение.
Фотографии, как отмечается, были сделаны 12 марта. Снимали цветы после небольшого ночного дождя.
Как сообщают в ботаническом саду, весна традиционно приходит к ним в начале марта, когда распускают первые подснежники, а на деревьях появляются почки.
История ботанического сада
Ботанический сад Одесского национального университета имени Мечникова считается одним из старейших парков города. Основан его в 1867 году. Под будущий ботанический сад администрация тогдашнего Императорского Новороссийского университета передала двор и баню учебного заведения. Любопытно, что первое дерево в саду усадил граф Ланжерон.
На протяжении всей истории ботанического сада здесь работали великие ученые. На базе сада было сделано множество научных открытий.
Наибольшие потери Одесский ботанический сад понес во времена Второй мировой войны. Многие ценные экземпляры были уничтожены. Но благодаря усилиям ботаников Пашуты и Пацовского удалось сберечь некоторые растения.
Интересные факты о ботаническом саду
В Одесском ботаническом саду собраны уникальные растения. На территории в 16 гектаров произрастает более 3000 видов деревьев. Ежегодно коллекция ботсада пополняется новыми растениями из разных уголков планеты.