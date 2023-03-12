В ботанічний сад Одеси прийшла справжня весна

Шафрани вже цвітуть

В одеському ботанічному саду починається справжня весна. Там уже розпустилися проліски, крокуси тощо.

Відповідні фото квітів у Фейсбук на сторінці Одеського національного університету ім.Мечникова розмістила Ася Голокоз.

Яскраві квіти, які гарно зацвіли в ботанічному саду, повідомляють про наближення весни. У ботанічному саду Одеси розпочалося весняне цвітіння.

Фотографії, як зазначається, були зроблені 12 березня. Зазнімкували квіти після невеликого нічного дощу.

Як повідомляють у ботанічному саду, весна традиційно приходить до них на початку березня, коли розпускають перші проліски, а на деревах з'являються бруньки.

Історія ботанічного саду

Ботанічний сад Одеського національного університету імені Мечникова вважають одним із найстаріших парків міста. Засновано його 1867 року. Під майбутній ботанічний сад адміністрація тодішнього Імператорського Новоросійського університету передала подвір’я та лазню навчального закладу. Цікаво, що перше дерево в саду посадив граф Ланжерон.

Протягом усієї історії ботанічного саду тут працювали великі вчені. На базі саду було зроблено багато наукових відкриттів.

Найбільших втрат Одеський ботанічний сад зазнав у часи Другої світової війни. Чимало цінних екземплярів було знищено. Але завдяки зусиллям ботаніків Пашути та Пацовського вдалося зберегти деякі рослини.

Цікаві факти про ботанічний сад

В Одеському ботанічному саду зібрано унікальні рослини. На території в 16 гектарів росте понад 3000 видів дерев. Щороку колекція ботсаду поповнюється новими рослинами з різних куточків планети.