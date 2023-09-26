В Черном море два ракетоносителя: сколько снаряжено "Калибров"

Военные корабли. Фото: google

В Черном море значительно уменьшилось количество вражеских кораблей. Впрочем, на дежурстве все еще находятся два ракетоносителя.

Об этом сообщила пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

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в Черном море на боевом дежурстве находится 6 вражеских кораблей, из них 2 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп до 3 ракет;

в Азовском море — 1 вражеский корабль;

в Средиземном море на боевом дежурстве находится 1 вражеский корабль;

Число кораблей РФ в морях. Фото: ВМС ВСУ

Напомним, российские военные корабли пытаются скрыться в буферной зоне вблизи Керченского пролива в Черном море, в том числе в районе оккупированного Крыма. Оккупанты создали для себя якобы "щит" из гражданских судов.

Отметим, появились актуальные карты боевых действий на утро 26 сентября от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями русско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени. Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 26 сентября.