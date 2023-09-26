В Чорному морі два ракетоносії: скільки споряджено "Калібрів"

Військові кораблі. Фото: google

У Чорному морі значно зменшилась кількість ворожих кораблів. Втім, на чергуванні все ще перебувають два ракетоносії.

Про це повідомила пресслужба Військово-морських сил Збройних сил України.

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в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 6 ворожих кораблів, з них 2 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 3 ракет;

в Азовському морі — 1 ворожий корабель;

в Середземному морі на бойовому чергуванні знаходиться 1 ворожий корабель;

Кількість кораблів РФ у морях. Фото: ВМС ЗСУ

Нагадаємо, російські військові кораблі намагаються сховатися в буферній зоні поблизу Керченської протоки в Чорному морі, зокрема в районі окупованого Криму. Окупанти створили для себе нібито "щит" із цивільних суден.

Зазначимо, з'явилися актуальні карти бойових дій станом на ранок 26 вересня від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за якими можна відстежувати усі місця контрнаступу ЗСУ та російських обстрілів, а також кордони тимчасово окупованих територій. Таким чином, за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу. Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на сьогодні, 26 вересня.