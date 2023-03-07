В Черном море нет ракетоносителей: Гуменюк объяснила зачем рф делает такие маневры

Россияне выискивают новую тактику

Все ракетоносители россии были заведены в пункты базирования. На сегодня в Черном море 11 кораблей.

Об этом сказала руководитель пресс-центра сил охраны и обороны Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"Оперативной информации, что были какие-то внешние причины на введение ракетоносителей не было. То, что они сейчас маневрируют и пытаются изменять положение кораблей — это скорее попытка подыскать новую тактику. Согласная ситуация не влияет на это. Она стабильна — нет штормового предупреждения, ухудшение погоды. Это вызвано, либо тем что ракетоносители нужно переснарядить, либо действительно морально психологический дух "боевых пловцов" не такой уж и боевой", — отметила Наталья Гуменюк.

Ситуация может измениться достаточно быстро, как и количество "Калибров". Также боевые пуски враг может производить непосредственно из бухт вблизи временно оккупированного Севастополя. Так что вероятность ракетных ударов остается высокой.

Отметим, с начала полномасштабного вторжения ВМС Украины значительно увеличили свой военный потенциал. Так что все стратегические подступы к Одесской области под контролем ВСУ.

Тем временем паузы между ракетными ударами увеличились. Это могут быть не просто технические, регламентные моменты. Это, по словам Сергея Братчука, может свидетельствовать, что потенциал россии становится намного ниже.

Отметим, российское руководство снова меняет свои планы по войне в Украине. Сейчас оккупационные войска, которым не удалось захватить ни всю страну, ни даже Донбасс, сосредоточились на истощении Украины. Какую стратегию выбрала россия по версии британского минобороны — читайте в материале.