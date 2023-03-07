В Чорному морі немає ракетоносіїв: Гуменюк пояснила, навіщо рф робить такі маневри

Росіяни вишукують нову тактику

Всі ракетоносії рф були заведені в пункти базування. Станом на зараз в Чорному морі 11 кораблів.

Про це сказала керівниця пресцентру сил охорони та оборони Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Оперативної інформації про те, що були якісь зовнішні причини на заведення ракетоносіїв не було. Те що вони зараз маневрують й намагаються змінювати положення кораблів — це скоріш за все спроба підшукати нову тактику. Погодна ситуація не впливає на це. Вона стабільна — немає штормового попередження, погіршення погоди. Це викликано ти, що або ракетоносії потрібно переспорядити, або дійсно морально психологічний дух "бойових плавців" не такий вже і бойовий", — зазначила Наталя Гуменюк.

Ситуація може змінитися досить швидко, як і кількість "Калібрів". Також бойові пуски ворог може здійснювати безпосередньо з бухт поблизу тимчасово окупованого Севастополя. Тож ймовірність ракетних ударів залишається високою.

Зазначимо від початку повномасштабного вторгнення ВМС України значно збільшили свій військовий потенціал. Тож всі стратегічні підступи до Одеської області під контролем ЗСУ.

Тим часом паузи між ракетними ударами збільшились. Це можуть бути не просто технічні, регламентні моменти. Це, за словами Сергія Братчука, може свідчити про те, що потенціал рф стає набагато нижчим.

Зазначимо, російське керівництво знову змінює свої плани щодо війни в Україні. Зараз окупаційні війська, яким не вдалося захопити ні усю країну, ні навіть Донбас, зосередилися на виснаженні України. Яку стратегію обрала росія за версією британського міноборони — читайте в матеріалі.