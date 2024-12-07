Оперативная ситуация в Черном, Азовском и Средиземном морях.

Ракетоносители на дежурстве. Фото иллюстративное: росСМИ

На утро 7 декабря в Черном море дежурит российский корабль. Он является носителем ракет "Калибр". Пока корабль не снаряжен, но ситуация может измениться в любой момент, поэтому не стоит пренебрегать "тревогами".

Об этом в субботу, 7 декабря, сообщили в Военно-Морских силах Вооруженных сил Украины.

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Фото: ВМС ВСУ

Сколько кораблей в морях

В Черном море зафиксирован один российский корабль, являющийся носителем крылатых ракет "Калибр". В Азовском море вражеские корабли не обнаружены, а в Средиземном находится еще один носитель "Калибров" с потенциальным залпом до 16 ракет.

Движение по морю не остановилось

Кроме этого, в течение суток наблюдалась активность судоходства через Керченский пролив:

до Черного моря прошли 5 судов, из них 3 продолжили движение в направлении пролива Босфор.

до Азовского моря — 4 судна, одно из которых двигалось из пролива Босфор.

В ВМС отмечают, что Россия продолжает грубо нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS). Вражеские суда отключают систему автоматической идентификации, что затрудняет мониторинг их активности и представляет угрозу безопасности судоходства.

Напомним, беспилотники ВМС Украины нанесли удары по российским целям в Черном море и уничтожили системы наблюдения возле Крыма. Также украинские партизаны рассекретили корабль, атаковавший Одессу.