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У Чорному морі перебуває носій "Калібрів" — що відомо

7 грудня 2024 11:59
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Оперативна ситуація в Чорному, Азовському та Середземному морях
Ракетоносії на чергуванні. Фото ілюстративне: росЗМІ
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Станом на ранок 7 грудня в Чорному морі чергує російський корабель. Він є носіяєм ракет "Калібр". Наразі корабель не споряджений, але ситуація може змінитися в будь-яку мить, тому не варто нехтувати "тривогами".

Про це у суботу, 7 грудня, повідомили у Військово-Морських силах Збройних сил України.

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Інформація щодо кількості ракетоносіїв у морях.
Фото: ВМС ЗСУ

Скільки кораблів у морях

У Чорному морі зафіксовано один російський корабель, що є носієм крилатих ракет "Калібр". В Азовському морі ворожі кораблі не виявлені, а в Середземному перебуває ще один носій "Калібрів" із потенційним залпом до 16 ракет.

Рух морем не зупинився

Окрім цього, протягом доби спостерігалася активність судноплавства через Керченську протоку:

  • до Чорного моря пройшли 5 суден, із них 3 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
  • до Азовського моря — 4 судна, одне з яких рухалося з протоки Босфор.

У ВМС наголошують, що Росія продовжує грубо порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS). Ворожі судна вимикають системи автоматичної ідентифікації, що ускладнює моніторинг їхньої активності й становить загрозу безпеці судноплавства.

Нагадаємо, безпілотники ВМС України завдали ударів по російських цілях у Чорному морі та знищили системи спостереження біля Криму. Також українські партизани розсекретили корабель, який атакував Одесу.

Одеса Чорне море Одеська область Новини Одеси загроза кораблів ракетоносій

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