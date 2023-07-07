В Черном море подводный корабль РФ: сколько "Калибров" на борту

Подлодка РФ. Фото: google

В Черном море уменьшилось количество вражеских ракетоносителей. Впрочем, оккупанты держат на боевом дежурстве подлодку, снаряженную "Калибрами".

Об этом сообщила пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

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в Черном море на боевом дежурстве находятся 9 вражеских кораблей среди которых 1 носитель крылатых ракет "Калибр", общий залп 4 ракеты;

в Азовском море — 1 вражеский корабль;

в Средиземном море на боевом дежурстве находятся до 8 вражеских кораблей, среди которых 1 носитель крылатых ракет "Калибр", общий залп до 16 ракет;

Как правило, РФ держит свои ракетоносители в 100-150 километрах от контролируемого Украиной берега, ближе к Новороссийску. При этом россияне рассредоточивают свои корабельные группировки.

Ситуация может измениться достаточно быстро, как и количество "Калибров". Чтобы увеличить количество ракетоносителей врагу необходимо всего 2-3 часа. Именно за это время корабли могут выйти на боевое дежурство. Также боевые пуски враг может производить непосредственно из бухт вблизи временно оккупированного Севастополя. Так что вероятность ракетных ударов остается высокой.

Напомним, Силы ПВО ночью 7 июля уничтожили 12 из 18 "шахедов". Российские оккупанты атаковали Украину ударными дронами Shahed-136/131 с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск, Краснодарский край).