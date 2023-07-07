В Чорному морі підводний корабель РФ: скільки "Калібрів" на борту

Підводний човен РФ. Фото: google

В Чорному морі зменшилась кількість ворожих ракетоносіїв. Втім окупанти тримають на бойовому чергуванні підводний човен споряджений "Калібрами".

Про це повідомила пресслужба Військово-морських сил Збройних сил України.

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в Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 9 ворожих кораблів серед яких 1 носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп 4 ракети;

в Азовському морі — 1 ворожий корабель;

в Середземному морі на бойовому чергуванні перебувають до 8 ворожих кораблів, серед яких 1 носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 16 ракет;

Зазвичай, РФ тримає свої ракетоносії за 100-150 кілометрів від контрольованого Україною берега, ближче до Новоросійська. При цьому росіяни розосереджують свої корабельне угруповання.

Ситуація може змінитися досить швидко, як і кількість "Калібрів". Щоб збільшити кількість ракетоносіїв ворогові необхідно всього 2-3 години. Саме за цей час кораблі можуть вийти на бойове чергування. Також бойові пуски ворог може здійснювати безпосередньо з бухт поблизу тимчасово окупованого Севастополя. Тож ймовірність ракетних ударів залишається високою.

Нагадаємо, Сили ППО вночі 7 липня знищили 12 із 18 "шахедів". Російські окупанти атакували Україну ударними дронами Shahed-136/131 з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ, Краснодарський край).