В Черном море снаряжен ракетоноситель: сколько "Калибров" несут угрозу

Запуск ракеты типа "Калибр" с корабля. Фото: google

Враг продолжает держать в Черном море снаряженный подводный ракетоноситель. Военные предупреждаю, что обнаружение пусков "Калибров" с него затруднено, так что в случае тревоги следует сразу идти к укрытию.

Об этом сообщила пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

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в Черном море на боевом дежурстве находятся 5 вражеских кораблей, среди которых 1 носитель крылатых ракет "Калибр", общий залп составляет до 4 ракет;

в Азовском море находится 1 вражеский корабль;

в Средиземном море — 8 вражеских кораблей, среди которых 2 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп до 24 ракет;

Напомним, благодаря украинским морским дронам пути поставок военного оружия РФ в Черном море находятся под угрозой. ВСУ смогли обнаружить слабое место России. Британская разведка объяснила, почему Черноморский флот РФ под угрозой — детали в материале.

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