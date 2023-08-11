В Черном море снаряжен ракетоноситель: сколько "Калибров" несут угрозу
Враг продолжает держать в Черном море снаряженный подводный ракетоноситель. Военные предупреждаю, что обнаружение пусков "Калибров" с него затруднено, так что в случае тревоги следует сразу идти к укрытию.
Об этом сообщила пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.
Сколько кораблей угрожают
- в Черном море на боевом дежурстве находятся 5 вражеских кораблей, среди которых 1 носитель крылатых ракет "Калибр", общий залп составляет до 4 ракет;
- в Азовском море находится 1 вражеский корабль;
- в Средиземном море — 8 вражеских кораблей, среди которых 2 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп до 24 ракет;
Напомним, благодаря украинским морским дронам пути поставок военного оружия РФ в Черном море находятся под угрозой. ВСУ смогли обнаружить слабое место России. Британская разведка объяснила, почему Черноморский флот РФ под угрозой — детали в материале.
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