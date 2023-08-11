В Чорному морі споряджений ракетоносій: скільки "Калібрів" несуть загрозу

Запуск ракети типу "Калібр" з корабля. Фото: google

Ворог продовжує тримати в Чорному морі споряджений підводний ракетоносій. Військові попереджаю, що виявлення пусків "Калібрів" з нього, ускладнене, тож у разі тривоги слід одразу йти до укриття.

Про це повідомила пресслужба Військово-морських сил Збройних сил України.

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Скільки кораблів загрожують

в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 5 ворожих кораблів, серед яких 1 носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 4 ракет;

в Азовському морі знаходиться 1 ворожий корабель;

в Середземному морі – 8 ворожих кораблів, серед яких 2 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 24 ракет;

Нагадаємо, завдяки українським морським дронам шляхи постачань військової зброї РФ у Чорному морі перебувають під загрозою. ЗСУ змогли знайти слабке місце Росії. Британська розвідка пояснила, чому Чорноморський флот РФ під загрозою — деталі в матеріалі.

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