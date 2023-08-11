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В Чорному морі споряджений ракетоносій: скільки "Калібрів" несуть загрозу

11 серпня 2023 11:40
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Чорному морі споряджений ракетоносій: скільки "Калібрів" несуть загрозу
Запуск ракети типу "Калібр" з корабля. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Ворог продовжує тримати в Чорному морі споряджений підводний ракетоносій. Військові попереджаю, що виявлення пусків "Калібрів" з нього, ускладнене, тож у разі тривоги слід одразу йти до укриття.  

Про це повідомила пресслужба Військово-морських сил Збройних сил України.

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  • в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 5 ворожих кораблів, серед яких 1 носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 4 ракет;
  • в Азовському морі знаходиться 1 ворожий корабель;
  • в Середземному морі – 8 ворожих кораблів, серед яких 2 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 24 ракет;

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