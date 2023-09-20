В Черном море вдвое возросло количество кораблей РФ: сколько снаряжено "Калибров"

Военный корабль. Фото: google

В Черном море увеличилось количество вражеских кораблей. Кроме того, враг вывел на боевое дежурство ракетоноситель снаряженный "Калибрами".

Об этом сообщила пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

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в Черном море на боевом дежурстве находится 8 вражеских кораблей, из них 1 носители крылатых ракет "Калибр", общий залп до 8 ракет;

в Азовском море — 1 вражеский корабль;

в Средиземном море на боевом дежурстве находится 1 вражеский корабль;

Число кораблей РФ в морях. Фото: ВМС ВСУ

Напомним, россияне пытаются максимально сохранить свой военный потенциал на Черном море, постоянно перемещая корабли в разные пункты базирования. Однако "укрывательство" на Азове не поможет, а наоборот усложнит работу флота из-за мелководья.

Отметим, появились актуальные карты боевых действий на утро 20 сентября от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями русско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени. Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 20 сентября.