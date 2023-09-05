В Черном море восемь кораблей РФ: сколько снаряжено "Калибров"

Запуск ракеты типа "Калибр". Фото: google

На боевом дежурстве в Черном море находятся восемь вражеских кораблей. Впрочем, ни в Черном, ни в Азовском морях ракетоносителей нет. Следует помнить, что ситуация может существенно измениться всего за несколько часов.

Об этом сообщила пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

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в Черном море на боевом дежурстве находится 8 вражеских кораблей;

в Азовском море — 1 вражеский корабль;

в Средиземном море на боевом дежурстве находится 8 вражеских кораблей, из них 2 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп до 24 ракет;

Число кораблей РФ в морях. Фото: ВМС ВСУ

Отметим, появились актуальные карты боевых действий на утро 5 сентября от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени. Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 5 сентября.

Напомним, две ночи подряд оккупанты обстреливали порт в Одесской области. Из 25 запущенных дронов 17 были уничтожены, но часть все же нанесла повреждения гражданской инфраструктуре. Атаки связывают со вчерашней встречей Путина и Эрдогана, на которой должны обсудить дальнейшую судьбу "зернового коридора".