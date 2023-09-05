В Чорному морі вісім кораблів РФ: скільки споряджено "Калібрів"
На бойовому чергуванні в Чорному морі перебувають вісім ворожих кораблів. Втім, ні в Чорному, ні в Азовському морях ракетоносіїв немає. Слід пам’ятати, що ситуація може суттєво змінитись всього за кілька годин.
Про це повідомила пресслужба Військово-морських сил Збройних сил України.
Скільки кораблів загрожують
- в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 8 ворожих кораблів;
- в Азовському морі — 1 ворожий корабель;
- в Середземному морі на бойовому чергуванні знаходиться 8 ворожих кораблів, з них 2 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 24 ракет;
Зазначимо, з'явилися актуальні карти бойових дій станом на ранок 5 вересня від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за якими можна відстежувати усі місця контрнаступу ЗСУ та російських обстрілів, а також кордони тимчасово окупованих територій. Таким чином за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу. Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на сьогодні, 5 вересня.
Нагадаємо, дві ночі поспіль окупанти обстрілювали порт на Одещині. З 25 запущених дронів 17 були знищені, але частина все ж завдала пошкоджень цивільній інфраструктурі. Атаки пов’язують із вчорашньою зустріччю Путіна та Ердогана, на якій мають обговорити подальшу долю "зернового коридору".