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В Чорному морі вісім кораблів РФ: скільки споряджено "Калібрів"

5 вересня 2023 10:30
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Анна Мурадова
Редактор
В Чорному морі вісім кораблів РФ: скільки споряджено "Калібрів"
Запуск ракети типу "Калібр". Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

На бойовому чергуванні в Чорному морі перебувають вісім ворожих кораблів. Втім, ні в Чорному, ні в Азовському морях ракетоносіїв немає. Слід пам’ятати, що ситуація може суттєво змінитись всього за кілька годин.

Про це повідомила пресслужба Військово-морських сил Збройних сил України.

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Скільки кораблів загрожують 

  • в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 8 ворожих кораблів;
  • в Азовському морі — 1 ворожий корабель;
  • в Середземному морі на бойовому чергуванні знаходиться 8 ворожих кораблів, з них 2 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 24 ракет;
Кількість кораблів РФ у морях. Фото: ВМС ЗСУ
Кількість кораблів РФ у морях. Фото: ВМС ЗСУ

Зазначимо, з'явилися актуальні карти бойових дій станом на ранок 5 вересня від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за якими можна відстежувати усі місця контрнаступу ЗСУ та російських обстрілів, а також кордони тимчасово окупованих територій. Таким чином за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу. Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на сьогодні, 5 вересня.

Нагадаємо, дві ночі поспіль окупанти обстрілювали порт на Одещині. З 25 запущених дронів 17 були знищені, але частина все ж завдала пошкоджень цивільній інфраструктурі. Атаки пов’язують із вчорашньою зустріччю Путіна та Ердогана, на якій мають обговорити подальшу долю "зернового коридору". 

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