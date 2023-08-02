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В Черном море увеличилось количество кораблей РФ: сколько снаряжено "Калибров"

2 августа 2023 15:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Черном море увеличилось количество кораблей РФ: сколько снаряжено "Калибров"
Запуск ракеты с корабля. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Черном море снова растет присутствие вражеских ракетоносителей. Сообщается, что подводные и надводные ракетоносители выведены на боевое дежурство, готовы к пуску "Калибров" в любой момент.

Об этом сообщает ОК "Юг".

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Максимальное количество "Калибров", которое может быть снаряжено на надводном ракетоносителе, достигает 8 единиц. Между тем на подводном может быть 4 высокоточные ракеты. Так что общий залп может достигать 12 "Калибров".

"Уровень ракетной угрозы очень высок. Будьте бдительны и сознательны. Прислушивайтесь к сигналам воздушной тревоги, переходите в укрытие. Силы обороны наготове, но и последствия боевой работы могут быть опасными", — говорится в сообщении.

Что известно о ракете типа "Калибр"

Особенность "Калибров" в их универсальности. Это вооружение можно запускать как с кораблей и подлодок, так и с самолетов и наземных пусковых установок. На вооружении у России есть:

  • ракетные комплексы "Калибр" для вооружения подлодок ("Калибр-ПЛЭ", экспортное обозначение Club-S);
  • ракетные комплексы для вооружения боевых надводных кораблей ("Калибр-НКЭ", экспортное обозначение Club-N);
  • мобильные ракетные комплексы "Калибр-М" (экспортное обозначение Club-M);
  • комплексы ракетного оружия авиационного базирования "Калибр-А" (экспортное обозначение Club-A).

Характеристики крылатых ракет "Калибр"

Главная опасность крылатых ракет этого типа — их скорость, а именно: 180-240 м/с. Второе — то, что ракета идет на малых высотах и фактически может лавировать с учетом рельефа местности. Это снижает эффективность работы по ней не только украинских систем ПВО, но и ПВО стран НАТО.

Напомним, всего в ночь на 2 августа над Одесской областью противовоздушной обороной было уничтожено 11 ударных беспилотных летательных аппаратов типа Shahed-136. Вражеские силы пытались максимально прицельно атаковать портовую инфраструктуру на Дунае.

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