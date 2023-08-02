В Чорному морі збільшилась кількість кораблів РФ: скільки споряджено "Калібрів"

Запуск ракети з корабля. Фото: google

У Чорному морі знову зростає присутність ворожих ракетоносіїв. Повідомляється, що підводні та надводні ракетоносії виведені на бойове чергування, готові до пуску "Калібрів" в будь-який момент.

Про це повідомляє ОК "Південь".

Читайте також:

Максимальна кількість “Калібрів” що може бути споряджена на надводному ракетоносієві сягає 8 одиниць. Тим часом в підводному може бути 4 високоточні ракети. Тож загальний залп може сягати до 12 "Калібрів".

"Рівень ракетної загрози дуже високий. Будьте пильні й свідомі. Дослухайтеся сигналів повітряної тривоги, переходьте в укриття. Сили оборони напоготові, але й наслідки бойової роботи можуть бути небезпечними", — йдеться в повідомленні.

Що відомо про ракету типу "Калібр"

Особливість "Калібрів" у їхній універсальності. Це озброєння можна запускати як з кораблів та підводних човнів, так і з літаків та наземних пускових установок. На озброєнні у Росії є:

ракетні комплекси "Калібр" для озброєння підводних човнів ("Калибр-ПЛЭ", експортне позначення Club-S);

ракетні комплекси для озброєння бойових надводних кораблів ("Калибр-НКЭ", експортне позначення Club-N);

мобільні ракетні комплекси "Калібр-М" (експортне позначення Club-M);

комплекси ракетної зброї авіаційного базування "Калібр-А" (експортне позначення Club-A).

Характеристики крилатих ракет "Калібр"

Головна небезпечність крилатих ракет цього типу — їхня швидкість, а саме: 180 — 240 м/с. Друге — те, що ракета йде на малих висотах і фактично може лавірувати з урахуванням рельєфу місцевості. Це знижує ефективність роботи по ній не лише українських систем ППО, а й ППО країн НАТО.

Нагадаємо, загалом в ніч на 2 серпня, над Одеською областю протиповітряною обороною було знищено 11 ударних безпілотних літальних апаратів типу Shahed-136. Ворожі сили намагалися максимально прицільно атакувати портову інфраструктуру на Дунаї.