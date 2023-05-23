В Черном море увеличилось количество ракетоносителей

Военные в Черном море. Фото: google

Ситуация в зоне ответственности остается напряженной. Силы обороны на юге продолжают активную контрбатарейную борьбу. Количество вражеских кораблей в Черном море увеличилось.

Об этом сообщил полковник Оперативного командования "Юг" ВСУ Владислав Назаров.

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В последние дни и ночи, враг провел более 70 обстрелов правобережья и противоположного побережья Николаевской области, используя около 430 снарядов. Также в Черном море находится 12 боевых кораблей, среди которых есть 2 надводных ракетных катера, способных запустить до 16 ракет "Калибр".

"Уровень ракетной угрозы очень высок. Усиление штормовой погоды повышает и минную опасность в прибрежной зоне. Будьте бдительны и сознательны, не пренебрегайте предупреждениями и собственной безопасностью", — говорится в сообщении.

Отметим, при последних обстрелах Украины враг стремительно выводил на боевое дежурство ракетоносители в Черном море, наносил удар и возвращал корабли в пункты базирования. Впрочем, помимо угрозы из моря военным необходимо следить и за воздухом.

Отметим, оккупанты в последнее время активизировались и обстреливают разные регионы страны именно ночью. Впрочем, очередной удар может быть в любой момент, тем более, чтобы вывести дополнительные ракетоносители в море необходимо всего 2-3 часа.

Тем временем в течение ночи украинские Воздушные силы сбили шесть российских дронов-камикадзе Shahed-136/131. Также украинские защитники уничтожили два разведывательных дрона "Мерлин-ВР".