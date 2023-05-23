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Загроза ракетного удару: скільки кораблів в Чорному морі

23 травня 2023 10:39
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Загроза ракетного удару: скільки кораблів в Чорному морі
Запуск ракети з корабля. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Ворог продовжує тримати на бойовому чергуванні ракетоносій. Загроза ракетного удару залишається високою. 

Про це повідомила керівниця пресцентру Сил охорони та оборони Оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону.

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В Чорному морі 11 ворожих кораблів. З них один надводний ракетоносій. Загальний залп на ньому може сягати до 8 "Калібрів". 

"Вони дійсно постійно маневрують, дуже розосереджуються тому, що бояться  бути ураженими і намагаються триматися максимально далеко від контрольованого Україною берега. Для них вже звична відстань у 100 морських миль (це 180 — 200 км). Тяжіють вони в бік Новоросійська", — зазначила Наталя Гуменюк. 

Речниця ОК "Південь" додала, що як правило під час ракетної атаки ворог намагається активізувати ракетоносії та виводити їх в райони здійснення пусків. Останнього разу були маневри, однак носій "Калібрів" не залучали. 

"Цілком ймовірно, що вони роблять такі паузи в нічних атаках, для того, щоб десь приспати пильність наших оборонців, десь намагаються підшукати ключі до слабких місць. Поки що досить висока ракетна загроза, але не критична", — додала Наталя Гуменюк. 

Нагадаємо, противник завдає комбінованих ударів по території України. Таку тактику окупанти обрали задля виснаження вітчизняної системи ППО.

Протягом ночі українські Повітряні сили збили шість російських дронів-камікадзе Shahed-136/131. Також українські захисники знищили два розвідувальні дрони "Мерлін-ВР".

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