Загроза ракетного удару: скільки кораблів в Чорному морі

Запуск ракети з корабля. Фото: google

Ворог продовжує тримати на бойовому чергуванні ракетоносій. Загроза ракетного удару залишається високою.

Про це повідомила керівниця пресцентру Сил охорони та оборони Оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону.

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В Чорному морі 11 ворожих кораблів. З них один надводний ракетоносій. Загальний залп на ньому може сягати до 8 "Калібрів".

"Вони дійсно постійно маневрують, дуже розосереджуються тому, що бояться бути ураженими і намагаються триматися максимально далеко від контрольованого Україною берега. Для них вже звична відстань у 100 морських миль (це 180 — 200 км). Тяжіють вони в бік Новоросійська", — зазначила Наталя Гуменюк.

Речниця ОК "Південь" додала, що як правило під час ракетної атаки ворог намагається активізувати ракетоносії та виводити їх в райони здійснення пусків. Останнього разу були маневри, однак носій "Калібрів" не залучали.

"Цілком ймовірно, що вони роблять такі паузи в нічних атаках, для того, щоб десь приспати пильність наших оборонців, десь намагаються підшукати ключі до слабких місць. Поки що досить висока ракетна загроза, але не критична", — додала Наталя Гуменюк.

Нагадаємо, противник завдає комбінованих ударів по території України. Таку тактику окупанти обрали задля виснаження вітчизняної системи ППО.

Протягом ночі українські Повітряні сили збили шість російських дронів-камікадзе Shahed-136/131. Також українські захисники знищили два розвідувальні дрони "Мерлін-ВР".