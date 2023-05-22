Ворог завдає комбінованих ударів, щоб виснажити ППО,— Гуменюк

Наталя Гуменюк. Фото: Новини.LIVE

Противник завдає комбінованих ударів по території України. Таку тактику окупанти обрали задля виснаження вітчизняної системи ППО.

Про це в ефірі "Єдиного марафону" розповіла керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталя Гуменюк.

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"Будуть атакувати й намагатися виснажувати конкретні напрямки протиповітряної оборони, зокрема, виміряють з яких боків можуть бути захищені об’єкти, а де відкриті. Враховуючи, що ворог застосовує різну зброю, то це ще раз підкреслює що росіянам не дає спокою наша протиповітряна оборона",— повідомила Наталя Гуменюк.

Зазначимо, в Повітряних силах ЗС України відзвітували, що протягом нічної атаки силами та засобами протиповітряної оборони ПК "Схід" та "Південь" на східному та південному напрямках відповідно знищено чотири крилаті ракети Х-101/Х-555 та двадцять ударних дронів типу Shahed.

Нагадаємо, результати російської агресії в Одеській та Миколаївській областях призвели до серйозної екологічної шкоди. Збитки оцінені в 93 млрд гривень.