Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Ворог завдає комбінованих ударів, щоб виснажити ППО, — Гуменюк arrow

Ворог завдає комбінованих ударів, щоб виснажити ППО, — Гуменюк

22 травня 2023 10:07
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
Ворог завдає комбінованих ударів, щоб виснажити ППО,— Гуменюк
Наталя Гуменюк. Фото: Новини.LIVE
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

Противник завдає комбінованих ударів по території України. Таку тактику окупанти обрали задля виснаження вітчизняної системи ППО.

Про це в ефірі "Єдиного марафону" розповіла керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталя Гуменюк. 

Читайте також:

"Будуть атакувати й намагатися виснажувати конкретні напрямки протиповітряної оборони, зокрема, виміряють з яких боків можуть бути захищені об’єкти, а де відкриті. Враховуючи, що ворог застосовує різну зброю, то це ще раз підкреслює що росіянам не дає спокою наша протиповітряна оборона",— повідомила Наталя Гуменюк.

Зазначимо, в Повітряних силах ЗС України відзвітували, що протягом нічної атаки силами та засобами протиповітряної оборони ПК "Схід" та "Південь" на східному та південному напрямках відповідно знищено чотири крилаті ракети Х-101/Х-555 та двадцять ударних дронів типу Shahed.

Нагадаємо, результати російської агресії в Одеській та Миколаївській областях призвели до серйозної екологічної шкоди. Збитки оцінені в 93 млрд гривень.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:09 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

00:20 Замість доплат по 30 тисяч у ВР готують новий документ про виплати військовим

00:25 Приват24 тимчасово припинить роботу: банк назвав причину

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

06:24 В Україні планують звільнити від військової служби ще одну категорію громадян

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

07:00 В Україну суне дощовий фронт: які області заллє найбільше

12:04 Мудрик вирішив, де продовжить кар'єру

05:43 УБД та учасник війни: у чому суттєва різниця та які надаються пільги

08:56ППО збила усі 18 ракет під час нічної російської атаки, — Залужний

Новина з фото

12:32 "Як же я скучила": Мохаммад Захур після розлучення забрав у Камалії дітей?

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB