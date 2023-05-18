Експерти оцінили збитки, завдані Одещині агресією РФ
Результати російської агресії в Одеській та Миколаївській областях призвели до серйозної екологічної шкоди. Збитки оцінені у 93 млрд гривень.
Про це на брифінгу розповів в.о. начальника Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу (Миколаївська та Одеська області) Владислав Хрущ.
Найбільше постраждалим сектором стали водні ресурси, на які збитки склали 39 млрд гривень, внаслідок атаки дронів 16 жовтня 2022 року, коли було пошкоджено місткості з рослинною олією в Миколаївській області та речовини потрапили до акваторії Чорного моря та Бузького лиману. У деяких місцях концентрація жирів у морських водах перевищувала норму в 15 разів.
Дмитро Савалюк, заступник директора департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА, розповів, що в Одеському регіоні найбільші збитки отримали земля та ґрунти. Тим часом атмосферне повітря зазнало менших збитків.
"Основну шкоду на суму близько 12 млрд гривень понесли земля та ґрунти, атмосферному повітрю — менш ніж 1 мільйон гривень", — розповів фахівець.
Зазначимо, за старими методиками екологічні збитки внаслідок обстрілу у Сергіївці становили близько 300-350 мільйонів гривень, тоді як за новими методами ця сума перевищує 11 мільярдів гривень. Наразі не всі збитки у сфері екології були оцінені, оскільки інспектори-екологи не мають доступу на острів Зміїний через потенційну небезпеку.
Нагадаємо, в ніч з 17 по 18 травня окупанти завдали удару по Одещині. Атака відбувалась із ракетоносіїв у Чорному морі та з наземних оперативно-тактичних ракетних комплексів з тимчасово окупованої території. Внаслідок повітряного бою, збиті ракети впали на будівлі промислових підприємств, які зазнали пошкоджень. Кореспонденти Новини.LIVE були на місці подій.