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Експерти оцінили збитки, завдані Одещині агресією РФ

18 травня 2023 18:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Експерти оцінили збитки, завдані Одещині агресією РФ
Експерти на брифінгу в Одесі. Фото: Медіацентр Україна – Одеса
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Результати російської агресії в Одеській та Миколаївській областях призвели до серйозної екологічної шкоди. Збитки оцінені у 93 млрд гривень.

Про це на брифінгу розповів в.о. начальника Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу (Миколаївська та Одеська області) Владислав Хрущ. 

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Найбільше постраждалим сектором стали водні ресурси, на які збитки склали 39 млрд гривень, внаслідок атаки дронів 16 жовтня 2022 року, коли було пошкоджено місткості з рослинною олією в Миколаївській області та речовини потрапили до акваторії Чорного моря та Бузького лиману. У деяких місцях концентрація жирів у морських водах перевищувала норму в 15 разів.

Дмитро Савалюк, заступник директора департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА, розповів, що в Одеському регіоні найбільші збитки отримали земля та ґрунти. Тим часом атмосферне повітря зазнало менших збитків.

"Основну шкоду на суму близько 12 млрд гривень понесли земля та ґрунти, атмосферному повітрю — менш ніж 1 мільйон гривень", — розповів фахівець.

Зазначимо, за старими методиками екологічні збитки внаслідок обстрілу у Сергіївці становили близько 300-350 мільйонів гривень, тоді як за новими методами ця сума перевищує 11 мільярдів гривень. Наразі не всі збитки у сфері екології були оцінені, оскільки інспектори-екологи не мають доступу на острів Зміїний через потенційну небезпеку.

Нагадаємо, в ніч з 17 по 18 травня окупанти завдали удару по Одещині. Атака відбувалась із ракетоносіїв у Чорному морі та з наземних оперативно-тактичних ракетних комплексів з тимчасово окупованої території. Внаслідок повітряного бою, збиті ракети впали на будівлі промислових підприємств, які зазнали пошкоджень. Кореспонденти Новини.LIVE були на місці подій.

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