Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Эксперты оценили ущерб, нанесенный Одесчине агрессией РФ arrow

Эксперты оценили ущерб, нанесенный Одесчине агрессией РФ

18 мая 2023 18:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Эксперты оценили ущерб, нанесенный Одесчине агрессией РФ
Эксперты на брифинге в Ивано-Франковске. Фото: Медиацентр Украина – Одесса
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Результаты российской агрессии в Одесской и Николаевской областях привели к серьезному экологическому ущербу. Ущерб оценен в 93 млрд гривен.

Об этом на брифинге рассказал и. начальник Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа (Николаевская и Одесская области) Владислав Хрущ.

Читайте также:

Наиболее пострадавшим сектором стали водные ресурсы, на которые ущерб составил 39 млрд гривен, в результате атаки дронов 16 октября 2022 года, когда были повреждены емкости с растительным маслом в Николаевской области и вещества попали в акваторию Черного моря и Бугского лимана. В некоторых местах концентрация жиров в морских водах превышала норму в 15 раз.

Дмитрий Савалюк, заместитель директора департамента экологии и природных ресурсов Одесской ОГА, рассказал, что в Одесском регионе наибольший ущерб получили земля и почвы. Тем временем атмосферный воздух понес меньшие убытки.

"Основной ущерб на сумму около 12 млрд гривен понесли земля и почвы, атмосферному воздуху — менее 1 миллиона гривен", — рассказал специалист.

Отметим, по старым методикам экологический ущерб в результате обстрела в Сергеевке составил около 300-350 миллионов гривен, тогда как по новым методам эта сумма превышает 11 миллиардов гривен. Пока не все убытки в сфере экологии были оценены, поскольку инспекторы-экологи не имеют доступа на остров Змеиный из-за потенциальной опасности.

Напомним, в ночь с 17 по 18 мая оккупанты нанесли удар по Одесчине. Атака происходила из ракетоносителей в Черном море и из наземных оперативно-тактических ракетных комплексов с временно оккупированной территории. В результате воздушного боя, сбитые ракеты упали на здания промышленных предприятий, которые получили повреждения. Корреспонденты Новини.LIVE были на месте событий.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

16:11 Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

06:23 Украинцам анонсировали "достойные" пенсии: когда и при каких условиях

12:04 Мудрик решил, где продолжит карьеру

Новость с видео

20:01 Оккупант рассказал о дальнейшей судьбе так называемой "СВО": перехват ГУР

05:43 УБД и участник войны: в чем существенная разница и предоставляемые льготы

обновлено:

17:52В части областей Украины прозвучал сигнал тревоги, слышно взрывы

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас