Эксперты оценили ущерб, нанесенный Одесчине агрессией РФ

Эксперты на брифинге в Ивано-Франковске. Фото: Медиацентр Украина – Одесса

Результаты российской агрессии в Одесской и Николаевской областях привели к серьезному экологическому ущербу. Ущерб оценен в 93 млрд гривен.

Об этом на брифинге рассказал и. начальник Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа (Николаевская и Одесская области) Владислав Хрущ.

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Наиболее пострадавшим сектором стали водные ресурсы, на которые ущерб составил 39 млрд гривен, в результате атаки дронов 16 октября 2022 года, когда были повреждены емкости с растительным маслом в Николаевской области и вещества попали в акваторию Черного моря и Бугского лимана. В некоторых местах концентрация жиров в морских водах превышала норму в 15 раз.

Дмитрий Савалюк, заместитель директора департамента экологии и природных ресурсов Одесской ОГА, рассказал, что в Одесском регионе наибольший ущерб получили земля и почвы. Тем временем атмосферный воздух понес меньшие убытки.

"Основной ущерб на сумму около 12 млрд гривен понесли земля и почвы, атмосферному воздуху — менее 1 миллиона гривен", — рассказал специалист.

Отметим, по старым методикам экологический ущерб в результате обстрела в Сергеевке составил около 300-350 миллионов гривен, тогда как по новым методам эта сумма превышает 11 миллиардов гривен. Пока не все убытки в сфере экологии были оценены, поскольку инспекторы-экологи не имеют доступа на остров Змеиный из-за потенциальной опасности.

Напомним, в ночь с 17 по 18 мая оккупанты нанесли удар по Одесчине. Атака происходила из ракетоносителей в Черном море и из наземных оперативно-тактических ракетных комплексов с временно оккупированной территории. В результате воздушного боя, сбитые ракеты упали на здания промышленных предприятий, которые получили повреждения. Корреспонденты Новини.LIVE были на месте событий.