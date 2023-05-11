Ракетні обстріли Одещини: якої шкоди довкіллю завдала російська агресія

Знищений російською ракетою склад Червоного хреста. Фото: Червоний Хрест України

Державна екологічна інспекція активно займається фіксацією та розрахунком шкоди, завданої довкіллю. На сьогодні, сума вже становить 11,7 мільярда гривень.

Про це повідомляє Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу.

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Найбільш значна сума шкоди — 11,1 мільярда гривень, була завдана внаслідок засмічення земель будівельними відходами та уламками бойових частин ракет і снарядів при руйнуванні житлового будинку та бази відпочинку "Годжи" у смт Сергіївка, Білгород-Дністровському районі, у липні 2022 року.

Також, у квітні 2023 року, внаслідок влучання безпілотного літального апарату, були зафіксовані загоряння та руйнування виробничих та управлінських приміщень одного з підприємств у Одесі. Державні інспектори провели обстеження території та встановили засмічення земельних ділянок загальною площею понад 7 тисяч квадратних метрів. Загальна сума шкоди, зумовлена засміченням земельних ресурсів, становить 339,7 мільйона гривень. Шкода, завдана атмосферному повітрю внаслідок продуктів горіння, оцінюється в 482,2 тисячі гривень.

Великі збитки також виникли внаслідок руйнування об'єктів енергетичної інфраструктури Одещини, оцінені в 36,3 мільйона гривень.

"Злочини проти довкілля можуть бути менш помітними одразу, однак у довгій перспективі матимуть досить сумні наслідки. Для відновлення довкілля знадобиться не одне десятиліття", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, російські ракети зруйнували будівлі фермерського господарства у місті Снігурівка Баштанського району та у селі Шевченкове Миколаївської області. Будівельним сміттям засмічено тисячі квадратних метрів земельних ділянок.

Зазначимо, під час обстрілу в Одесі 8 травня було знищено складське приміщення Одеської обласної організації Червоного Хреста України, площа якого становила 1 000 квадратних метрів. Гуманітарна допомога, що знаходилась на складі, повністю знищена внаслідок пожежі.