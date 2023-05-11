Ракетні обстріли Одещини: якої шкоди довкіллю завдала російська агресія
Державна екологічна інспекція активно займається фіксацією та розрахунком шкоди, завданої довкіллю. На сьогодні, сума вже становить 11,7 мільярда гривень.
Про це повідомляє Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу.
Найбільш значна сума шкоди — 11,1 мільярда гривень, була завдана внаслідок засмічення земель будівельними відходами та уламками бойових частин ракет і снарядів при руйнуванні житлового будинку та бази відпочинку "Годжи" у смт Сергіївка, Білгород-Дністровському районі, у липні 2022 року.
Також, у квітні 2023 року, внаслідок влучання безпілотного літального апарату, були зафіксовані загоряння та руйнування виробничих та управлінських приміщень одного з підприємств у Одесі. Державні інспектори провели обстеження території та встановили засмічення земельних ділянок загальною площею понад 7 тисяч квадратних метрів. Загальна сума шкоди, зумовлена засміченням земельних ресурсів, становить 339,7 мільйона гривень. Шкода, завдана атмосферному повітрю внаслідок продуктів горіння, оцінюється в 482,2 тисячі гривень.
Великі збитки також виникли внаслідок руйнування об'єктів енергетичної інфраструктури Одещини, оцінені в 36,3 мільйона гривень.
"Злочини проти довкілля можуть бути менш помітними одразу, однак у довгій перспективі матимуть досить сумні наслідки. Для відновлення довкілля знадобиться не одне десятиліття", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, російські ракети зруйнували будівлі фермерського господарства у місті Снігурівка Баштанського району та у селі Шевченкове Миколаївської області. Будівельним сміттям засмічено тисячі квадратних метрів земельних ділянок.
Зазначимо, під час обстрілу в Одесі 8 травня було знищено складське приміщення Одеської обласної організації Червоного Хреста України, площа якого становила 1 000 квадратних метрів. Гуманітарна допомога, що знаходилась на складі, повністю знищена внаслідок пожежі.