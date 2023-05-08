Знищили гуманітарку: окупанти пошкодили склад Червоного Хреста на Одещині

Знищений російською ракетою склад Червоного хреста. Фото: Червоний Хрест України

Під час обстрілу в Одесі 8 травня було знищено складське приміщення Одеської обласної організації Червоного Хреста України, площа якого становила 1 000 квадратних метрів. Гуманітарна допомога, що знаходилась на складі, повністю знищена внаслідок пожежі.

Про це повідомляє Червоний Хрест України.

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"У Всесвітній День Червоного Хреста і Червоного Півмісяця ми шоковані і засмучені тим, що склад в Одесі та мобільна клініка в Миколаєві постраждали від бойових дій. Напади на працівників, волонтерів, що надають гуманітарну допомогу, та гуманітарні об’єкти неприпустимі. Ніколи", — йдеться в повідомленні.

Станом на сьогодні, діяльність деяких проєктів Червоного Хреста в Одеській області призупинено. Надання гуманітарної допомоги наразі неможливо.

Пожежа на складі гуманітарної допомоги. Фото: Червоний Хрест України

Водночас 7 травня у Миколаївській області пошкоджень зазнав мобільний шпиталь обласної організації Червоного Хреста України. Частина медичного обладнання, технічних засобів та меблів стали непридатними для подальшого використання.

Знищений мобільний шпиталь на Миколаївщині. Фото: Червоний Хрест України

Нагадаємо, вночі ворог запустив по Одещині 8 крилатих ракет. Втім частина з них самоліквідувалась й не долетіла.

Зазначимо, енергетична система стабільна попри нічний масований обстріл. Ні в Одеській, ні в Київській областях, не зафіксовано пошкоджень енергетичної інфраструктури. Втім відключення торкнулись прифронтових регіонів.