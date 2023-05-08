Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Знищили гуманітарку: окупанти пошкодили склад Червоного Хреста на Одещині arrow

Знищили гуманітарку: окупанти пошкодили склад Червоного Хреста на Одещині

8 травня 2023 14:05
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Знищили гуманітарку: окупанти пошкодили склад Червоного Хреста на Одещині
Знищений російською ракетою склад Червоного хреста. Фото: Червоний Хрест України
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Під час обстрілу в Одесі 8 травня було знищено складське приміщення Одеської обласної організації Червоного Хреста України, площа якого становила 1 000 квадратних метрів. Гуманітарна допомога, що знаходилась на складі, повністю знищена внаслідок пожежі. 

Про це повідомляє Червоний Хрест України.

Читайте також:

"У Всесвітній День Червоного Хреста і Червоного Півмісяця ми шоковані і засмучені тим, що склад в Одесі та мобільна клініка в Миколаєві постраждали від бойових дій. Напади на працівників, волонтерів, що надають гуманітарну допомогу, та гуманітарні об’єкти неприпустимі. Ніколи", — йдеться в повідомленні. 

Станом на сьогодні, діяльність деяких проєктів Червоного Хреста в Одеській області призупинено. Надання гуманітарної допомоги наразі неможливо.

Пожежа на складі гуманітарної допомоги. Фото: Червоний Хрест України
Пожежа на складі гуманітарної допомоги. Фото: Червоний Хрест України

Водночас 7 травня у Миколаївській області пошкоджень зазнав мобільний шпиталь обласної організації Червоного Хреста України. Частина медичного обладнання, технічних засобів та меблів стали непридатними для подальшого використання. 

Знищений мобільний шпиталь на Миколаївщині. Фото: Червоний Хрест України
Знищений мобільний шпиталь на Миколаївщині. Фото: Червоний Хрест України

Нагадаємо, вночі ворог запустив по Одещині 8 крилатих ракет. Втім частина з них самоліквідувалась й не долетіла.

Зазначимо, енергетична система стабільна попри нічний масований обстріл. Ні в Одеській, ні в Київській областях, не зафіксовано пошкоджень енергетичної інфраструктури. Втім відключення торкнулись прифронтових регіонів.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

Оновлено

23:01 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

Оновлено

21:59 Які знаки зодіаку найбільш сумісні, а кому краще уникати союзів

Новина з фото

16:20 Відкупився? Камалія показала дім, який їй залишив Мохаммад Захур після розлучення

23:40 Вакансії в ЗСУ: кого потребує українське військо

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:11 Брати Суркіси програли суд: що чекає на "Динамо"

07:38 Рекордні борги за комунальні послуги: що пропонує уряд

13:06 Медведєв істерично відреагував на виступ Зеленського та закликав до масового знищення

13:15 Мудрик може піти з "Челсі": українцем цікавляться кілька клубів

06:23 Українцям анонсували "гідні" пенсії: коли та за яких умов

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB