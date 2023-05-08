Загиблий та поранені: Одеська прокуратура розпочала досудове розслідування

Наслідки влучання ракети по Одещині. Фото: Одеська прокуратура

У ніч проти 8 травня російські військові, застосовуючи заборонені міжнародним правом засоби ведення війни, завдали ракетних ударів по об'єктах цивільної та туристичної інфраструктури в населених пунктах Одеського та Білгород-Дністровського районів. Прокурори розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Про це повідомляє пресслужба Одеської обласної прокуратури.

Читайте також:

За даними слідства, удари, які були здійснені крилатими ракетами Х-22, спричинили загибель однієї людини та поранення двох інших внаслідок вибуху ракети на території продовольчого підприємства в Одеському районі. Також було завдано значних матеріальних збитків: триповерхова складська будівля була суттєво пошкоджена.

Знищена російською ракетою база відпочинку. Фото: Одеська прокуратура

Ракетні обстріли також призвели до руйнування бази відпочинку та пошкодження щонайменше 5 сусідніх баз та 20 приватних дачних будинків у курортному селищі в Білгород-Дністровському районі.

Одеська прокуратура збирає докази порушення законів та звичаїв війни. Фото: Одеська прокуратура

Окупанти могли вишукувати українські системи ППО, для наступного удару високоточною зброєю. Наталя Гуменюк про ймовірний обстріл 9 травня.

Нагадаємо, майже 100 рятувальників боролись з наслідками нічного ракетного удару по Одещині. Станом на ранок пожежу, яка спалахнула після влучання ракети типу Х-22 по одному зі складів логістичної інфраструктури, — ліквідовано. Що відомо про постраждалих — читайте в матеріалі.