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Загиблий та поранені: Одеська прокуратура розпочала досудове розслідування

8 травня 2023 13:10
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Анна Мурадова
Редактор
Загиблий та поранені: Одеська прокуратура розпочала досудове розслідування
Наслідки влучання ракети по Одещині. Фото: Одеська прокуратура
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

 У ніч проти 8 травня російські військові, застосовуючи заборонені міжнародним правом засоби ведення війни, завдали ракетних ударів по об'єктах цивільної та туристичної інфраструктури в населених пунктах Одеського та Білгород-Дністровського районів. Прокурори розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни. 

Про це повідомляє пресслужба Одеської обласної прокуратури. 

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За даними слідства, удари, які були здійснені крилатими ракетами Х-22, спричинили загибель однієї людини та поранення двох інших внаслідок вибуху ракети на території продовольчого підприємства в Одеському районі. Також було завдано значних матеріальних збитків: триповерхова складська будівля була суттєво пошкоджена.

Знищена російською ракетою база відпочинку. Фото: Одеська прокуратура 
Знищена російською ракетою база відпочинку. Фото: Одеська прокуратура 

Ракетні обстріли також призвели до руйнування бази відпочинку та пошкодження щонайменше 5 сусідніх баз та 20 приватних дачних будинків у курортному селищі в Білгород-Дністровському районі.

Одеська прокуратура збирає докази порушення законів та звичаїв війни. Фото: Одеська прокуратура 
Одеська прокуратура збирає докази порушення законів та звичаїв війни. Фото: Одеська прокуратура 

Окупанти могли вишукувати українські системи ППО, для наступного удару високоточною зброєю. Наталя Гуменюк про ймовірний обстріл 9 травня. 

Нагадаємо, майже 100 рятувальників боролись з наслідками нічного ракетного удару по Одещині. Станом на ранок пожежу, яка спалахнула після влучання ракети типу Х-22 по одному зі складів логістичної інфраструктури, — ліквідовано. Що відомо про постраждалих — читайте в матеріалі. 

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