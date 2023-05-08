Погибший и раненые: Одесская прокуратура начала досудебное расследование

Последствия попадания ракеты по Одесской области. Фото: Одесская прокуратура

В ночь на 8 мая российские военные, применяя запрещенные международным правом средства ведения войны, нанесли ракетные удары по объектам гражданской и туристической инфраструктуры в населенных пунктах Одесского и Белгород-Днестровского районов. Прокуроры начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

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По данным следствия, удары, совершенные крылатыми ракетами Х-22, повлекли гибель одного человека и ранения двух других в результате взрыва ракеты на территории продовольственного предприятия в Одесском районе. Также был нанесен значительный материальный ущерб: трехэтажное складское здание было существенно повреждено.

Уничтоженная русской ракетой база отдыха. Фото: Одесская прокуратура

Ракетные обстрелы также привели к разрушению базы отдыха и повреждению не менее 5 соседних баз и 20 частных дачных домов в курортном поселке в Белгород-Днестровском районе.

Одесская прокуратура собирает доказательства нарушения законов и обычаев войны. Фото: Одесская прокуратура

Оккупанты могли выискивать украинские системы ПВО, для последующего удара высокоточным оружием. Наталья Гуменюк о предполагаемом обстреле 9 мая.

Напомним, около 100 спасателей боролись с последствиями ночного ракетного удара по Одесчине. По состоянию на утро, пожар вспыхнувший после попадания ракеты типа Х-22 по одному из складов логистической инфраструктуры, — ликвидирован. Что известно о пострадавших — читайте в материале.