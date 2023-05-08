Уничтожили гуманитарку: оккупанты повредили склад Красного Креста в Одесской области

Уничтоженный русской ракетой состав Красного креста. Фото: Красный Крест Украины

При обстреле в Одессе 8 мая было уничтожено складское помещение Одесской областной организации Красного Креста Украины, площадь которого составила 1000 квадратных метров. Гуманитарная помощь, которая находилась на складе, полностью уничтожена в результате пожара.

Об этом сообщает Красный Крест Украины.

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"Во Всемирный День Красного Креста и Красного Полумесяца мы шокированы и огорчены тем, что состав в Одессе и мобильная клиника в Николаеве пострадали от боевых действий. Нападения на работников, оказывающих гуманитарную помощь волонтеров и гуманитарные объекты недопустимы. Никогда", — говорится в сообщении.

По состоянию на сегодня деятельность некоторых проектов Красного Креста в Одесской области приостановлена. Оказание гуманитарной помощи пока невозможно.

Пожар на гуманитарной помощи. Фото: Красный Крест Украины

В то же время 7 мая в Николаевской области повреждения получили мобильный госпиталь областной организации Красного Креста Украины. Часть медицинского оборудования, технических средств и мебели стала непригодной для дальнейшего использования.

Уничтожен мобильный госпиталь в Николаевской области. Фото: Красный Крест Украины

Напомним, ночью враг запустил по Одесской области 8 крылатых ракет. Впрочем, часть из них самоликвидировалась и не долетела.

Отметим, энергетическая система стабильна, несмотря на ночной массированный обстрел. Ни в Одесской, ни в Киевской областях не зафиксированы повреждения энергетической инфраструктуры. Впрочем, отключения коснулись прифронтовых регионов.