Били найпотужнішою: стало відомо, скільки ракет по Одещині випустив ворог

Літак носій крилатих ракет Х-22. Фото: armyinform

Вночі ворог запустив по Одещині 8 крилатих ракет. Втім частина з них самоліквідувалась й не долетіла.

Про це розповів спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону.

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"Було сім літаків та до восьми пусків крилатих ракет Х-22, частина з них долетіла до Одеської області. Решта ракет не досягли своїх цілей. Там і самоліквідація була, можливо, і просто вони падають через своє старіння. Противник починає використовувати все більше радянських застарілих засобів ураження", — зазначив Юрій Ігнат.

Спікер Повітряних сил ЗСУ додав, що ракета Х-22 найпотужніша із засобів ураження і має 30-50 кг бойової частини. Втім вона є вкрай неточною і її похибка, відхилення від цілі, до 600 метрів.

"Цими ракетами противник зараз намагається вражати південь країни. Як бачимо, наслідки, як завжди, попадання в цивільні об’єкти інфраструктури, в житлові будинки й так далі. Тому зброя тероризму, як і личить терористу", — додав Юрій Ігнат.

Що відомо про ракету Х-22

Х-22 "Буря" — це радянська надзвукова крилата протикорабельна ракета повітряного базування великої дальності. Входить до складу авіаційного ракетного комплексу К-22.

Ця зброя повинна була використовуватися для ураження авіаносіїв США у випадку війни СРСР та США. Але зараз військово-політичне керівництво рф використовує їх для відкритого терору проти цивільного населення України, направляючи смертоносну зброю на торговельні центри та житлові будинки.

Розробка "Х-22" почалася в радянському союзі ще наприкінці 50-х років минулого століття.

Х-22 — це, дійсно, страшна зброя. Довжина ракети майже 12 метрів, стартова вага — майже 6 тонн. Бойова частина — 960 кг. Вибухова речовина складається з тротилу, гексогену та алюмінію. За наявними даними, удар по Сергіївці було завдано однією з модифікацій цієї старої зброї.

Одна з проблем ракет Х-22 — радіолокаційне обладнання 1960-х років. Воно було розраховане, як згадувалося вище, вражати авіаносці та інші великі об’єкти на відкритому просторі, а не у житловій забудові. Х-22 летить до цілі дуже швидко — в зоні можливого ураження українських ППО перебуває менше ніж хвилину. Ракета "бачить" велику ціль та б'є по ній.

Лише близько половини пострілів Х-22 влучає в межах 600 метрів від точки націлювання. Запуск проводиться на відстані понад 500 км від цілі, але буває, що "ікси" летять в Україну аж з Каспійського моря.

Всього існує вісім модифікацій Х-22 — армія рф використовує майже половину з номенклатури. І таких ракет у них ще дуже багато.

Зазначимо, у ніч проти 8 травня російські військові, застосовуючи заборонені міжнародним правом засоби ведення війни, завдали ракетних ударів по об'єктах цивільної та туристичної інфраструктури в населених пунктах Одеського та Білгород-Дністровського районів. Прокурори розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.