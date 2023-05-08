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Были мощнейшей: стало известно, сколько ракет по Одесчине выпустил враг

8 мая 2023 13:34
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Были мощнейшей: стало известно, сколько ракет по Одесчине выпустил враг
Самолет носитель крылатых ракет Х-22. Фото: armyinform
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Ночью враг запустил по Одесской области 8 крылатых ракет. Впрочем, часть из них самоликвидировалась и не долетела.

Об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.

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"Было семь самолетов и до восьми пусков крылатых ракет Х-22, часть из них долетела до Одесской области. Остальные ракеты не достигли своих целей. Там и самоликвидация была, возможно, и просто они падают из-за своего старения. Противник начинает использовать все больше советских устаревших средств поражения", — отметил Юрий Игнат.

Спикер Воздушных сил ВСУ добавил, что ракета Х-22 самая мощная из средств поражения и имеет 30-50 кг боевой части. Впрочем, она крайне неточной и ее погрешность, отклонение от цели, до 600 метров.

"Этими ракетами противник сейчас пытается поражать юг страны. Как видим, последствия, как всегда, попадания в гражданские объекты инфраструктуры, в жилые дома и так далее. Поэтому оружие терроризма, как и подобает террористу", — добавил Юрий Игнат.

Что известно о ракете Х-22

Х-22 "Буря" — это советская сверхзвуковая крылатая противокорабельная ракета воздушного базирования большой дальности. Входит в состав авиационного ракетного комплекса К-22.

Это оружие должно было использоваться для поражения авианосителей США в случае войны СССР и США. Но сейчас военно-политическое руководство России использует их для открытого террора против гражданского населения Украины, направляя смертоносное оружие на торговые центры и жилые дома.

Разработка "Х-22" началась в советском союзе еще в конце 50-х годов прошлого столетия.

Х-22 — это действительно страшное оружие. Длина ракеты почти 12 метров, стартовый вес — почти 6 тонн. Боевая часть — 960 кг. Взрывчатое вещество состоит из тротила, гексогена и алюминия. По имеющимся данным, удар по Сергеевке был нанесен одной из модификаций этого старого оружия.

Одна из проблем ракет Х-22 — радиолокационное оборудование 1960-х годов. Оно было рассчитано, как уже упоминалось выше, поражать авианосцы и другие крупные объекты на открытом пространстве, а не в жилой застройке. Х-22 летит к цели очень быстро — в зоне возможного поражения украинских ПВО находится меньше минуты. Ракета "видит" большую цель и бьет по ней.

Лишь около половины выстрелов Х-22 попадает в пределах 600 метров от точки таргетинга. Запуск производится на расстоянии более 500 км от цели, но бывает, что "иксы" улетают в Украину с Каспийского моря.

Всего существует восемь модификаций Х-22 — армия России использует почти половину из номенклатуры. И таких ракет у них очень много.

Отметим, в ночь на 8 мая российские военные, применяя запрещенные международным правом средства ведения войны, нанесли ракетные удары по объектам гражданской и туристической инфраструктуры в населенных пунктах Одесского и Белгород-Днестровского районов. Прокуроры начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

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