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Ракетные обстрелы Одесчины: какой вред окружающей среде нанесла российская агрессия

11 мая 2023 16:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Ракетные обстрелы Одесчины: какой вред окружающей среде нанесла российская агрессия
Уничтоженный русской ракетой состав Красного креста. Фото: Красный Крест Украины
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Государственная экологическая инспекция активно занимается фиксацией и расчетом вреда, причиненного окружающей среде. На сегодня сумма уже составляет 11,7 миллиарда гривен.

Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа.

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Наиболее значительная сумма ущерба — 11,1 миллиарда гривен, была нанесена в результате засорения земель строительными отходами и обломками боевых частей ракет и снарядов при разрушении жилого дома и базы отдыха "Годжи" в пгт Сергеевка, Белгород-Днестровском районе, в июле 2022 года.

Также, в апреле 2023 года, в результате попадания беспилотного летательного аппарата были зафиксированы возгорание и разрушение производственных и управленческих помещений одного из предприятий в Одессе. Государственные инспекторы провели обследование территории и установили засор земельных участков общей площадью более 7 тысяч квадратных метров. Общая сумма ущерба, вызванная засорением земельных ресурсов, составляет 339,7 миллиона гривен. Ущерб, нанесенный атмосферному воздуху в результате продуктов горения, оценивается в 482,2 тысячи гривен.

Большие убытки также возникли в результате разрушения объектов энергетической инфраструктуры Одесчины, оценены в 36,3 миллиона гривен.

"Преступления против окружающей среды могут быть менее заметны сразу, однако в долгой перспективе будут иметь весьма печальные последствия. Для восстановления окружающей среды понадобится не одно десятилетие", — говорится в сообщении.

Напомним, российские ракеты разрушили здания фермерского хозяйства в городе Снигиревка Баштанского района и в селе Шевченково Николаевской области. Строительным мусором засорены тысячи квадратных метров земельных участков.

Отметим, при обстреле в Одессе 8 мая было уничтожено складское помещение Одесской областной организации Красного Креста Украины, площадь которого составила 1000 квадратных метров. Гуманитарная помощь, которая находилась на складе, полностью уничтожена в результате пожара.

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