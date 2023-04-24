Ракетні обстріли по Миколаївщині: довкіллю завдано шкоди у 39,9 млн грн

Руйнування будівель фермерського господарства. Фото:Державна екологічна інспекція Південно-Західного регіону

Російські ракети зруйнували будівлі фермерського господарства у місті Снігурівка Баштанського району та у селі Шевченкове Миколаївської області. Будівельним сміттям засмічено тисячі квадратних метрів земельних ділянок.

Про це повідомляє Державна екологічна інспекція Південно-Західного регіону.

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В результаті руйнувань будівельними відходами загальним об’ємом 14,3 тисячі кубічних метрів засмічено 53,4 тисячі квадратних метрів земельних ділянок.

Сума збитку, завданого засміченням земельних ресурсів, становить 8,7 млн гривень.

Також внаслідок ракетних обстрілів сталися пожежі на об’єктах підприємства, загальна площа пожеж 8,3 тисяч квадратних метрів.

"Сума збитку, зумовленого забрудненням атмосферного повітря речовинами, що виділяються під час горіння, становить 31,2 млн гривень",— повідомили у відомстві.

Зазначимо, російські війська продовжують обстрілювати Миколаївську область. Чи не найбільше страждає Очаків.

Нагадаємо, від обстрілу Одеси, який стався 21 березня цього року, постраждали будівлі на території Свято-Іверського чоловічого монастиря. Значних пошкоджень зазнав саме гуртожиток, у якому проживали його послушники.