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Морська небезпека: скільки ракетоносіїв зараз на чергуванні

24 квітня 2023 11:40
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
Морська небезпека: скільки ракетоносіїв зараз на чергуванні
Кораблі РФ у Чорному морі. Фото: Міністерство оборони РФ
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

Станом на ранок 24 квітня у Чорному морі зафіксовано 4 кораблі російського флоту. Серед них зафіксовано 2 ракетоносії. 

Про це повідомляють ВМС ЗСУ.

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Чотири кораблі ворожого флоту наразі чергують у Чорному морі. Серед них зафіксовані два ракетоносії. Загальний залп — до 8 крилатих ракет типу "Калібр".

Ще три носії крилатих ракет виявлено у Середземному морі. Загальний залп до 28 калібрів.

Зазначимо, напередодні ворог вивів у Чорне море 10 кораблів. Серед них два підводних ракетоносії.

Нагадаємо, Україна продовжує витискати російський флот з акваторії Чорного моря. Про це повідомляє речниця оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк.

Речниця ОК "Південь" нагадала, що крейсер "Москва" переведений у підводне положення. Подальша робота українських військових спрямована на те, щоб панування російського флоту у Чорному морі було анульоване.

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