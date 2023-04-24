Морська небезпека: скільки ракетоносіїв зараз на чергуванні

Кораблі РФ у Чорному морі. Фото: Міністерство оборони РФ

Станом на ранок 24 квітня у Чорному морі зафіксовано 4 кораблі російського флоту. Серед них зафіксовано 2 ракетоносії.

Про це повідомляють ВМС ЗСУ.

Читайте також:

Чотири кораблі ворожого флоту наразі чергують у Чорному морі. Серед них зафіксовані два ракетоносії. Загальний залп — до 8 крилатих ракет типу "Калібр".

Ще три носії крилатих ракет виявлено у Середземному морі. Загальний залп до 28 калібрів.

Зазначимо, напередодні ворог вивів у Чорне море 10 кораблів. Серед них два підводних ракетоносії.

Нагадаємо, Україна продовжує витискати російський флот з акваторії Чорного моря. Про це повідомляє речниця оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк.

Речниця ОК "Південь" нагадала, що крейсер "Москва" переведений у підводне положення. Подальша робота українських військових спрямована на те, щоб панування російського флоту у Чорному морі було анульоване.