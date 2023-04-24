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Морская опасность: сколько ракетоносителей сейчас на дежурстве

24 апреля 2023 11:40
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист
Морская опасность: сколько ракетоносителей сейчас на дежурстве
Корабли РФ в Черном море. Фото: Министерство обороны РФ
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист

По состоянию на утро 24 апреля в Черном море зафиксировано 4 корабля российского флота. Среди них в боевой готовности 2 ракетоносителя.

Об этом сообщают ВМС ВСУ.

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Четыре корабля вражеского флота дежурят в Черном море. Среди них зафиксированы два ракетоносителя. Общий залп — до 8 крылатых ракет типа "Калибр".

Еще три носителя крылатых ракет обнаружены в Средиземном море. Общий залп до 28 калибров.

Отметим, накануне враг вывел в Черное море 10 кораблей. Среди них два подводных ракетоносителя.

Напомним, Украина продолжает выжимать российский флот из акватории Черного моря. Об этом сообщает спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

Представитель ОК "Юг" напомнила, что крейсер "Москва" переведен в подводное положение. Дальнейшая работа украинских военных направлена на то, чтобы господство российского флота в Черном море было аннулировано.

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