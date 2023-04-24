Ракетные обстрелы по Николаевщине: окружающей среде нанесен ущерб в 39,9 млн грн

Разрушение зданий фермерского хозяйства. Фото:Государственная экологическая инспекция Юго-Западного региона

Российские ракеты разрушили здания фермерского хозяйства в городе Снигиревка Баштанского района и в селе Шевченково Николаевской области. Строительным мусором засорены тысячи квадратных метров земельных участков.

Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция Юго-Западного региона.

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В результате разрушений строительными отходами общим объемом 14,3 тысяч кубических метров засорено 53,4 тысяч квадратных метров земельных участков.

Сумма ущерба, причиненного засорением земельных ресурсов, составляет 8,7 млн гривен.

Также в результате ракетных обстрелов произошли пожары на объектах предприятия, общая площадь пожаров 8,3 тысячи квадратных метров.

"Сумма ущерба, обусловленного загрязнением атмосферного воздуха веществами, выделяемыми во время горения, составляет 31,2 млн гривен",— сообщили в ведомстве.

Отметим, что российские войска продолжают обстреливать Николаевскую область. Больше всего страдает Очаков.

Напомним, от обстрела Одессы, произошедшего 21 марта этого года, пострадали здания на территории Свято-Иверского мужского монастыря. Значительные повреждения получило именно общежитие, в котором проживали его послушники.