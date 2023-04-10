На Миколаївщині ворожі ракети завдали збитків довкіллю на 4,6 млрд грн
Збиток у розмірі 4,6 млрд грн завдано довкіллю на Миколаївщині. Через ворожі обстріли горіли сільськогосподарські поля на землях Шевченківської Галицинівської та Горохівської громад.
Про це повідомляє Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу.
"Внаслідок пожеж, які були зафіксовані протягом минулого року, знищено 872,2 гектара пшениці та 692,7 гектара ячменю. Крім того, на площі 965 кв м горіли ремонтні майстерні підприємства у селі Котляреве та на площі 705 кв м відкриті склади біля села Лимани",— йдеться у повідомленні.
Загальна сума збитків становить 4,6 мільярда гривень.
Крім того, внаслідок ракетного удару було зруйновано склади сільгосптехніки, будівельними відходами об’ємом 25 куб м засмічено земельну ділянку площею 2000 кв м.
Сума збитку, завданого засміченням земельної ділянки, становить 247,5 тис. грн.
Нагадаємо, в Миколаївській області проводиться добровільна евакуація. Станом на 9 квітня у закладах тимчасового розміщення Миколаєва перебувають 484 внутрішньо переміщені особи.