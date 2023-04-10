На Миколаївщині ворожі ракети завдали збитків довкіллю на 4,6 млрд грн

Зруйновані ангари. Фото: Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу

Збиток у розмірі 4,6 млрд грн завдано довкіллю на Миколаївщині. Через ворожі обстріли горіли сільськогосподарські поля на землях Шевченківської Галицинівської та Горохівської громад.

Про це повідомляє Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу.

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"Внаслідок пожеж, які були зафіксовані протягом минулого року, знищено 872,2 гектара пшениці та 692,7 гектара ячменю. Крім того, на площі 965 кв м горіли ремонтні майстерні підприємства у селі Котляреве та на площі 705 кв м відкриті склади біля села Лимани",— йдеться у повідомленні.

Загальна сума збитків становить 4,6 мільярда гривень.

Крім того, внаслідок ракетного удару було зруйновано склади сільгосптехніки, будівельними відходами об’ємом 25 куб м засмічено земельну ділянку площею 2000 кв м.

Сума збитку, завданого засміченням земельної ділянки, становить 247,5 тис. грн.

Нагадаємо, в Миколаївській області проводиться добровільна евакуація. Станом на 9 квітня у закладах тимчасового розміщення Миколаєва перебувають 484 внутрішньо переміщені особи.