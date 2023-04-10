В Николаевской области вражеские ракеты нанесли ущерб окружающей среде на 4,6 млрд грн

Разрушены ангары. Фото: Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа

Ущерб в размере 4,6 млрд грн нанесен окружающей среде в Николаевской области. Из-за вражеских обстрелов горели сельскохозяйственные поля на землях Шевченковской Галицыновской и Гороховской общин.

Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа.

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"В результате пожаров, зафиксированных в течение прошлого года, уничтожено 872,2 гектара пшеницы и 692,7 гектара ячменя. Кроме того, на площади 965 кв м горели ремонтные мастерские предприятия в селе Котлярово и на площади 705 кв м открытые склады возле села Лиманы",— говорится в сообщении.

Общая сумма ущерба составляет 4,6 миллиарда гривен.

Кроме того, в результате ракетного удара были разрушены склады сельхозтехники, строительными отходами объемом 25 куб м засорен земельный участок площадью 2000 кв м.

Сумма ущерба, причиненного засорением земельного участка, составляет 247,5 тыс. грн.

Напомним, в Николаевской области проводится добровольная эвакуация. По состоянию на 9 апреля в заведениях временного размещения Николаева находятся 484 внутренне перемещенных человека.