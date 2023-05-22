Враг наносит комбинированные удары, чтобы истощить ПВО, — Гуменюк

Наталья Гуменюк. Фото: Новини.LIVE

Противник наносит комбинированные удары по территории Украины. Такую тактику оккупанты избрали для истощения отечественной системы ПВО.

Об этом в эфире "Единого марафона" рассказала руководитель пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

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"Будут атаковать и пытаться истощать конкретные направления противовоздушной обороны, в частности, измеряют с каких сторон могут быть защищены объекты, а где открыты. Учитывая, что враг применяет разное оружие, то это еще раз подчеркивает что россиянам не дает покоя наша противовоздушная оборона", — сообщила Наталья Гуменюк.

Отметим, в воздушных силах ВС Украины отчитались, что в течение ночной атаки силами и средствами противовоздушной обороны ПК "Восток" и "Юг" на восточном и южном направлениях соответственно уничтожены четыре крылатые ракеты Х-101/Х-555 и двадцать ударных дронов типа Shahed.

Напомним, результаты российской агрессии в Одесской и Николаевской областях привели к серьезному экологическому ущербу. Ущерб оценен в 93 млрд гривен.