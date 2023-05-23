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Угроза ракетного удара: сколько кораблей в Черном море

23 мая 2023 10:39
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Угроза ракетного удара: сколько кораблей в Черном море
Запуск ракеты с корабля. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Враг продолжает держать на боевом дежурстве ракетоноситель. Угроза ракетного удара остается высокой.

Об этом сообщила руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

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В Черном море 11 вражеских кораблей. Из них один надводный ракетоноситель. Общий залп на нем может достигать 8 "Калибров".

"Они действительно постоянно маневрируют, очень рассредоточиваются потому, что боятся быть пораженными и пытаются держаться максимально далеко от контролируемого Украиной берега. Для них уже привычное расстояние в 100 морских миль (это 180 — 200 км). Они склонны держаться в стороне Новороссийска", отметила Наталья Гуменюк.

Представитель ОК "Юг" добавила, что, как правило, во время ракетной атаки враг пытается активизировать ракетоносители и выводить их в районы осуществления пусков. В последний раз были маневры, однако носитель "Калибров" не привлекали.

"Вполне вероятно, что они делают такие паузы в ночных атаках, для того чтобы где-то усыпить бдительность наших защитников, где-то пытаются подыскать ключи к слабым местам. Пока достаточно высока ракетная угроза, но не критическая", добавила Наталья Гуменюк.

Напомним, противник наносит комбинированные удары по территории Украины. Такую тактику оккупанты избрали для истощения отечественной системы ПВО.

В ночь украинские Воздушные силы сбили шесть российских дронов-камикадзе Shahed-136/131. Также украинские защитники уничтожили два разведывательных дрона "Мерлин-ВР".

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