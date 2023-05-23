Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow В Чорному морі збільшилась кількість ракетоносіїв arrow

В Чорному морі збільшилась кількість ракетоносіїв

23 травня 2023 17:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Чорному морі збільшилась кількість ракетоносіїв
Військові в Чорному морі. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Ситуація в зоні відповідальності залишається напруженою. Сили оборони на півдні продовжують активну контрбатарейну боротьбу. Кількість ворожих кораблів в Чорному морі збільшилась. 

Про це повідомив полковник Оперативного командування "Південь" ЗСУ Владислав Назаров.

Читайте також:

Протягом останніх днів і ночей, ворог провів понад 70 обстрілів правобережжя та протилежного узбережжя Миколаївщини, використовуючи близько 430 снарядів. Також в Чорному морі перебуває 12 бойових кораблів, серед яких є 2 надводні ракетні катери, здатні запустити до 16 ракет "Калібр".

"Рівень ракетної загрози дуже високий. Посилення штормової погоди підвищує і мінну небезпеку в прибережній зоні. Будьте пильні та свідомі, не нехтуйте попередженнями та власною безпекою", — йдеться в повідомленні. 

Зазначимо, при останніх обстрілах України, ворог стрімко виводив на бойове чергування ракетоносії в Чорному морі, завдавав удар та повертав кораблі до пунктів базування. Втім, крім загрози з моря військовим необхідно слідкувати й за повітрям.

Зазначимо, окупанти останнім часом активізувались, й обстрілюють різні регіони країни саме вночі. Втім черговий удар може бути будь-якої миті, тим паче аби вивести додаткові ракетоносії в море необхідно всього 2-3 години.

Тим часом протягом ночі українські Повітряні сили збили шість російських дронів-камікадзе Shahed-136/131. Також українські захисники знищили два розвідувальні дрони "Мерлін-ВР".

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:09 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

06:24 В Україні планують звільнити від військової служби ще одну категорію громадян

00:25 Приват24 тимчасово припинить роботу: банк назвав причину

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

Новина з відео

07:00 В Україну суне дощовий фронт: які області заллє найбільше

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:04 Мудрик вирішив, де продовжить кар'єру

05:43 УБД та учасник війни: у чому суттєва різниця та які надаються пільги

08:56ППО збила усі 18 ракет під час нічної російської атаки, — Залужний

19:22 Мудрик не потрібен "Челсі": клуб ухвалив рішення щодо гравця

23:20Пілот Karaya розповів, чому в РФ сталося масове падіння авіації

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB