В Чорному морі збільшилась кількість ракетоносіїв

Військові в Чорному морі. Фото: google

Ситуація в зоні відповідальності залишається напруженою. Сили оборони на півдні продовжують активну контрбатарейну боротьбу. Кількість ворожих кораблів в Чорному морі збільшилась.

Про це повідомив полковник Оперативного командування "Південь" ЗСУ Владислав Назаров.

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Протягом останніх днів і ночей, ворог провів понад 70 обстрілів правобережжя та протилежного узбережжя Миколаївщини, використовуючи близько 430 снарядів. Також в Чорному морі перебуває 12 бойових кораблів, серед яких є 2 надводні ракетні катери, здатні запустити до 16 ракет "Калібр".

"Рівень ракетної загрози дуже високий. Посилення штормової погоди підвищує і мінну небезпеку в прибережній зоні. Будьте пильні та свідомі, не нехтуйте попередженнями та власною безпекою", — йдеться в повідомленні.

Зазначимо, при останніх обстрілах України, ворог стрімко виводив на бойове чергування ракетоносії в Чорному морі, завдавав удар та повертав кораблі до пунктів базування. Втім, крім загрози з моря військовим необхідно слідкувати й за повітрям.

Зазначимо, окупанти останнім часом активізувались, й обстрілюють різні регіони країни саме вночі. Втім черговий удар може бути будь-якої миті, тим паче аби вивести додаткові ракетоносії в море необхідно всього 2-3 години.

Тим часом протягом ночі українські Повітряні сили збили шість російських дронів-камікадзе Shahed-136/131. Також українські захисники знищили два розвідувальні дрони "Мерлін-ВР".