Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Одесса arrow В Черном море увеличилось количество ракетоносителей: сколько "Калибров" несут угрозу arrow

В Черном море увеличилось количество ракетоносителей: сколько "Калибров" несут угрозу

23 марта 2023 10:26
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Возможны точечные удары
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

По состоянию на утро 23 марта корабельная группировка врага в море достаточно мощная. Угрозу несут три ракетоносителя.

Об этом сказала руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

Читайте также:

В Черном море на боевом дежурстве 13 вражеских кораблей. На бортах ракетоносителей возможен залп — 20 "Калибров".

"Враг пытается держать нас в напряжении. Несмотря на то, что надводные корабли могут быть и не снаряжены, поскольку Джанкойский груз не добрался до пункта назначения, подлодка — достаточно мощная опасность. Хотя там всего 4 ракеты, но они высокоточны и могут быть применены по особо важным объектам", — отметила Наталья Гуменюк.

Спикер, ОК "Юг" добавила, что наличие ракетоносителей означает готовность к ракетному удару по разным направлениям для того, чтобы рассредоточить украинскую ПВО. Однако противовоздушная оборона все равно начеку.

Как отмечала спикер ОК "Юг", обнаружение пусков ракет с подлодок очень затруднено для работы нашей противовоздушной обороны. Поэтому при тревоге необходимо действовать быстро и оперативно.

Обычно россия держит свои ракетоносители в 100-150 километрах от контролируемого Украиной берега, ближе к Новороссийску. При этом россияне рассредоточивают свои корабельные группировки.

Отметим, чтобы увеличить количество ракетоносителей врагу необходимо всего 2-3 часа. Именно за это время корабли могут выйти на боевое дежурство.

Напомним, в оккупированном Севастополе вчера около пяти утра по местному времени были слышны взрывы. СМИ сообщают об атаке морскими беспилотниками. Руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона иронически прокомментировала очередную "бавовну" в Крыму.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

11:43 Генпрокурор Костин встретился с главой Европарламента Робертой Мецолой: что обсуждали

11:42 Абрамович из-за "Челси" попал в скандал с королевской семьей Великобритании

11:35 Чехия полностью прекратила выдачу виз россиянам и белорусам: детали

Новина з фото

11:34 Как запорожские коммунальщики восстанавливают поврежденный российскими ракетами дом

11:32 На Львовщине сворачивают "пункты несокрушимости"

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

11:27 Тернополяне во время тревоги получили уведомление от ГСЧС, однако служба ничего не посылала: детали

11:26 "Евровидение-2023" представило порядок выступлений всех участников конкурса в полуфиналах

Эксклюзив

11:22Военный рассказал, могут ли россияне повреждать западные танки

11:18 Россияне за сутки 11 раз обстреляли Херсонщину: есть погибший

11:09 Гави и Гарначо возглавили рейтинг самых перспективных футболистов мира

Новина з відео

11:04 Вера Брежнева стала брюнеткой и под новым псевдонимом представила украиноязычную песню

Эксклюзив

10:34"Уснул и больше не проснулся": запорожчане рассказали о ежедневном терроре российских обстрелов

Новина з відео

09:20 Пропагандисты рф на шоу у скабеевой запутались в фейках о Бахмуте: что рассказывают

Новина з відео

06:15 Когда Благовещение 2023: дата, традиции и главные запреты праздника

Новина з відео

23:56 Угроза ядерного конфликта не миновала, а возросла, — Медведев

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

20:50 Когда будет понятно, выйдет ли Ярмоленко против сборной Англии

Новина з відео

20:24Все удары россии получат как военный, так и политический и юридический ответ, — Зеленский

Новина з відео

19:49 Зеленский присвоил Харькову звание "Город-герой Украины"

Новина з відео

19:06 Военные получили первый комплекс дронов-разведчиков "ШАРК" и показали его в работе

Новина з відео

18:30 Украина рассчитывает, что Дания станет частью воздушной коалиции, — Шмыгаль

Эксклюзив

10:34"Уснул и больше не проснулся": запорожчане рассказали о ежедневном терроре российских обстрелов

Новина з фото

06:45 Целовался со звездами, платил за них и знает все тайны: блогеру Перес Хилтону — 45

Эксклюзив

06:20Контрнаступление ВСУ: чем враг может уничтожать "Леопарды" и "Челленджеры"

21:13Аналитики оценили максимальную стоимость валюты в 2023 году

20:15 Актеры студии "Квартал 95" рассказали о своих любимых украинских городах

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

17:49"Шахеды" в Киевской области: последствия ночной вражеской атаки в Ржищеве

Эксклюзив

17:20Теперь мяч на стороне Китая: эксперт подвел итоги визита Си Цзиньпиня в россию

Эксклюзив

17:00В Одессе лошади лечат и успокаивают душу: иппотерапия для военнослужащих ВМС ВСУ

14:48В Украине возобновили регистрацию на финпомощь в 16 тыс. грн: как получить

14:09Бизнесу запретят использование в брендах и товарах символов войны: детали законопроекта

Актуальное по теме

None 23 Март 11:43

Генпрокурор Костин встретился с главой Европарламента Робертой Мецолой: что обсуждали

None 23 Март 11:42

Абрамович из-за "Челси" попал в скандал с королевской семьей Великобритании

None 23 Март 11:43

Чехия полностью прекратила выдачу виз россиянам и белорусам: детали

None 23 Март 11:45

На Львовщине сворачивают "пункты несокрушимости"

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB