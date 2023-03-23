В Черном море увеличилось количество ракетоносителей: сколько "Калибров" несут угрозу
По состоянию на утро 23 марта корабельная группировка врага в море достаточно мощная. Угрозу несут три ракетоносителя.
Об этом сказала руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.
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В Черном море на боевом дежурстве 13 вражеских кораблей. На бортах ракетоносителей возможен залп — 20 "Калибров".
"Враг пытается держать нас в напряжении. Несмотря на то, что надводные корабли могут быть и не снаряжены, поскольку Джанкойский груз не добрался до пункта назначения, подлодка — достаточно мощная опасность. Хотя там всего 4 ракеты, но они высокоточны и могут быть применены по особо важным объектам", — отметила Наталья Гуменюк.
Спикер, ОК "Юг" добавила, что наличие ракетоносителей означает готовность к ракетному удару по разным направлениям для того, чтобы рассредоточить украинскую ПВО. Однако противовоздушная оборона все равно начеку.
Как отмечала спикер ОК "Юг", обнаружение пусков ракет с подлодок очень затруднено для работы нашей противовоздушной обороны. Поэтому при тревоге необходимо действовать быстро и оперативно.
Обычно россия держит свои ракетоносители в 100-150 километрах от контролируемого Украиной берега, ближе к Новороссийску. При этом россияне рассредоточивают свои корабельные группировки.
Отметим, чтобы увеличить количество ракетоносителей врагу необходимо всего 2-3 часа. Именно за это время корабли могут выйти на боевое дежурство.
Напомним, в оккупированном Севастополе вчера около пяти утра по местному времени были слышны взрывы. СМИ сообщают об атаке морскими беспилотниками. Руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона иронически прокомментировала очередную "бавовну" в Крыму.